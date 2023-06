Unica nel suo genere in Italia, confermato anche dai numeri in crescita di buyer e visitatori. L’appuntamento per il 2024 è dall’8 al 10 giugno

Si è chiusa con un segnale decisamente positivo la sesta edizione della Rome Fashion Week 2023, l’unica fiera italiana dedicata all’universo della cerimonia, della sera e della gran sera. Oltre 100 collezioni presentate dalle aziende e dai brand più importanti del panorama nazionale e internazionale hanno confermato la vocazione all’eccellenza della manifestazione ideata da Andrew Lookman che dà appuntamento al prossimo anno, dall’8 al 1o giugno sempre a Fiera di Roma per bissare il successo di quest’anno.

E del resto gli ingredienti per un’ottima riuscita ci sono stati tutti, a partire dall’offerta più che allettante di una manifestazione capace di dare vita a un’overview completa grazie alla presenza contemporanea del meglio del settore racchiuso in un momento espositivo che coniuga innovazione ed esclusività con le dinamiche del mercato. Una riprova è stata la forte affluenza di buyer da tutto il mondo e una crescita del + 10% dei visitatori oltre, naturalmente, al gran numero di aziende internazionali presenti in fiera.

“La ripresa del momento della cerimonia è sicuramente un asset fondamentale per il settore che ne beneficia in termini di vendite ma anche la varietà e la qualità delle collezioni proposte dai brand hanno una parte importante nel trainare questa fondamentale nicchia di mercato che siamo orgogliosi di ospitare” ha dichiarato Elena Colonna, direttrice commerciale della Rome Fashion Week.

Proprio la manifestazione ha, da sempre, la mission di mostrare le tendenze della prossima stagione per comporre le direttive di quell’universo ricco e frastagliato di cui l’occasione della cerimonia, della sera e della gran sera è protagonista incontrastata. E la curiosità è stata appagata anche in questo caso grazie alle proposte che hanno illuminato gli stand della fiera con tutto il loro sfavillio e quello sparkling touch destinato a fare la differenza nel futuro prossimo. Sì, perché il trend destinato a imporsi è proprio quello di uno stile spudoratamente brillante in cui le texture lucide e un largo uso di lustrini caratterizzano i codici estetici dello stile che verrà. E per farlo scelgono lunghi abiti, anche per il giorno, spesso impreziositi da scollature profonde ed estremamente romantiche. Per non parlare dei dettagli che si soffermano, soprattutto, sulle maniche dei vestiti, che vedono spesso l’utilizzo di applicazioni luminose e sui decori preziosi che lasciano il segno.

E la palette cromatica non è da meno nel voler esprimere quell’idea di opulenza sfavillante a cui contribuiscono i colori accesi, con nuance che percorrono tutto l’arcobaleno di sfumature.

Un’eccellenza creativa straordinaria che conferma sempre più la Rome Fashion Week come contenitore delle migliori proposte worldwide e, al contempo, hub di tendenze capaci di indirizzare la strada dello stile.

Arrivederci all’edizione 2024 della Rome Fashion Week dall’8 al 10 giugno 2024.