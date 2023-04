È finalmente arrivato il periodo dell’anno in cui possiamo dire addio a cappotti e piumini e ravvivare i nostri outfit con capi più leggeri. Giacche di pelle, abiti originali e gli intramontabili trench torneranno ad essere protagonisti. Dai look delle passerelle agli hashtag virali sui social, passando per gli ultimi successi cinematografici e televisivi, la moda della primavera 2023 è ricca di nuovi ed entusiasmanti trend ispirati alla cultura pop, che ripropongono look all’insegna della nostalgia ma in chiave assolutamente contemporanea.

STILEO, il più grande aggregatore fashion in Italia con più di 1,9 milioni di articoli provenienti da oltre 8.000 marchi e 7 milioni di visite mensili, ha identificato quali sono le 6 principali tendenze della stagione, basandosi sugli articoli più ricercati sulla piattaforma.

Quali sono i capi top di questa stagione che non dovrebbero assolutamente mancare nel vostro armadio? E come combinarli per essere sempre al top ed esprimere al meglio voi stessi?

Quiet Luxury: l‘intramontabile trench che dona a tutti

Il “Quiet Luxury”, la nuova eleganza discreta e minimal resa famosa da una serie di punta di HBO “Succession”, sta spopolando sui social media. Per stare al passo con questo trend senza esagerare, non può mancare nel guardaroba un classico trench di qualità, pronto ad accompagnarci in ogni occasione.

È perfetto per una riunione di lavoro, un caffè con un’amica, una gita romantica o una passeggiata nel parco: con questo look sarà impossibile sbagliare. Può essere indossato a qualsiasi età, sia che siate all’inizio della vostra carriera lavorativa sia che vogliate portare i vostri nipotini a passeggio.

Il trench è un must-have anche perché si adatta a tutte le fisicità. Se siete fiere delle vostre curve, scegliete un modello con tasche che vi aiutino ad attirare l’attenzione sulle zone che desiderate accentuare. Al momento della scelta, occorre pensare anche al colore: il classico beige può essere sostituito dal khaki o dalla panna, che sono i colori più trendy di questa stagione, ma anche le tonalità del nero o del blu scuro sono sempre attuali in ogni periodo dell’anno.

E come si abbina? Per chi non vuole rinunciare ai jeans, è ideale completare il look con mocassini in pelle e una semplice t-shirt. Anche un top a righe, pantaloni ampi a vita alta e un trench color panna sono un’ottima combinazione.

Se non vi manca il coraggio, il trench può essere indossato anche come abito, però, è consigliabile sceglierlo in un tessuto morbido e completarlo con un’ampia cintura e delle décolleté con tacco a spillo. Sarete una star ovunque andiate!

Reinterpretare il Balletcore: il wrap dress per esaltare la propria femminilità

La tendenza virale su Tiktok del Balletcore, esplosa già lo scorso anno e che si ispira al mondo etereo e raffinato della danza classica, è ancora in voga ed è più versatile di quanto si possa pensare. Bisogna essere orgogliose delle proprie curve, e per esaltarle al meglio è necessario valutare quali sono capi che le accentuano in modo femminile e sofisticato. Alle donne con forme piene si addicono perfettamente gli abiti chemisier e a portafoglio. Il loro innegabile pregio è che spesso hanno una scollatura a V e una fascia che accentua il punto vita in grado di valorizzare ogni figura. Per un look casual e comodo, basta indossare un paio di sneakers bianche e una giacca di jeans o di pelle, mentre per il lavoro potete optare per delle décolleté o degli stivaletti con tacco e un blazer aderente. E se volete completare il look con uno stile da perfetta ballerina, potete puntare su materiali leggeri e fluttuanti e, naturalmente, completare l’outfit con un paio di ballerine.

Smartorial: il blazer sofisticato indispensabile per la primavera

La primavera è meravigliosa, non c’è dubbio: sole, clima più caldo e le giornate finalmente diventano più lunghe. Ma è anche un periodo in cui mattina e sera sembrano un’altra stagione, almeno per quanto riguarda la temperatura. Per questo motivo, spesso sembra di uscire di casa portando capispalla ingombranti che poi dobbiamo trascinarci dietro per tutto il giorno. La soluzione a questo problema può essere il blazer: una giacca elegante, disponibile anche in materiali più caldi, che vi salverà da più di un raffreddore

Ma come inserirlo nei vostri outfit? Se siete amanti dello stile Smartorial, la combinazione perfetta tra capi comodi e stile raffinato, basta puntare su pantaloni attillati e sneakers bianche. Oppure, potete indossarlo come completo abbinandolo a pantaloni dello stesso colore e materiale. Se il clima è più freddo, provate a scegliere una felpa o un cardigan sotto il blazer, oppure acquistatelo in lana, che vi terrà molto più al caldo, mentre chi ama lo stile da rockstar può optare per un modello in pelle.

Y2K aesthetic: il ritorno dei pantaloni cargo in denim

I capi basic nel vostro armadio avranno un nuovo compagno in questa stagione: infatti, pare proprio pantaloni cargo stiano facendo il loro ritorno dagli anni 2000, e saranno la base per lo stile sporty-chic. Si possono abbinare a sneakers di tutti i colori, senza rinunciare al bianco, che darà un tocco di luce all’outfit. Se la vostra scelta ricade su un modello a gamba larga, sono perfetti se abbinati ad un top bianco aderente. Viceversa, se preferite pantaloni dal taglio più aderente, completateli con un capo oversize. I jeans e il denim sono da sempre un capo senza età e un elemento indispensabile del nostro guardaroba. Ma quest’anno si annuncia il grande ritorno non solo dei pantaloni, ma anche di abiti e giacche in denim e, sorprendentemente, si sta assistendo anche al ritorno della vernice, che ha conosciuto il suo massimo splendore negli anni ’90.

Questa primavera vi suggeriamo di sperimentare un outfit total denim dal mood vintage e, se volete osare di più, potete scegliere i vostri cargo in denim a vita bassa.

This Barbie loves colors: la primavera sarà all’insegna dei colori pop

L’uscita del nuovo trailer di “Barbie” e l’entusiasmo del web per la sua estetica pink pop ha dimostrato ancora una volta che oggi l’audacia e la creatività sono pregi straordinari quando si tratta di stile.

Perciò, via libera ai colori nel vostro guardaroba: dimenticate il nero e scegliete la tonalità che vi faccia risplendere. E, se temete i colori vivaci, puntate sui colori pastello: il baby blue, il rosa confetto, il giallo pallido e il lavanda sono nuance con cui non potrete sbagliare. Se invece amate i look extra, le nuance vitaminiche come l’arancio, il verde lime e, soprattutto, il rosa in tutte le sue varianti più pop, saranno perfetti per uno stile da vera Barbie.

Le fashion icon delle serie TV non hanno paura delle fantasie

Il recente successo della serie tv “Daisy Jones & The Six” ha puntato i riflettori sullo stile anni ’70, ricco di capi con motivi floreali o crochet. È arrivato il momento di riempire il guardaroba di abiti, top e persino pantaloni con questo stile, ma assicuratevi di scegliere un modello che vi garantisca l’effetto che desiderate. L’ideale sarebbe scegliere fantasie più grandi per le figure più minute, e più piccole per chi ha curve più piene.

Le righe sono un ottimo esempio. Se quelle verticali allungano notevolmente la figura e sono quindi una scelta sicura, le righe orizzontali allargano visivamente e possono offrire un effetto sorprendente, ad esempio quando si desidera ingrandire le spalle. Se amate i grandi classici, le righe bianche e blu sono la fantasia per eccellenza se avere l’allure di una perfetta it girl parigina. Se invece non volete rinunciare allo stile dark goth nemmeno in estate, il grigio e il nero sono ideali per ricreare un look che sarebbe approvato anche da Mercoledì Addams.

