Dal 29 settembre al 4 ottobre Siviglia sarà l’epicentro della moda spagnola e internazionale grazie alla Settimana della Moda dell’Andalusia, conosciuta come Code 41. La Fondazione Valentín de Madariaga y Oya farà da cornice ai panel mattutini e alle sfilate pomeridiane tra le quali quella di Takaturna, brand italiano di alta gamma conosciuto per l’innovativo taglio cinetico.

Il 3 ottobre Takaturna porterà in passerella circa 40 outfit composti da alcuni capi iconici di Collection Zero e Bay of Angels che sfileranno con la nuovissima capsule KinetiCut presentata in anteprima alla Settimana della Moda dell’Andalusia, una delle più importanti Fashion Week spagnole. Per un percorso stilistico e cromatico che riassume la filosofia del brand italiano che fa dell’inclusione, della sostenibilità, della natura, del movimento e dell’omaggio alle etnie africane le proprie keywords.

La nuovissima capsule KinetiCut celebra la comunità e il valore della tribù. Takaturna guarda in particolare a quelle originarie del Sudafrica e al loro popolo che coniuga arte e cultura e in cui i vivaci pattern che abbelliscono le abitazioni si ritrovano anche negli eleganti costumi tradizionali. Una comunità che trae forza dalle esperienze condivise, dalle storie intrecciate e dall’unità della tribù. La collezione Takaturna KinetiCut è un ritratto intimo dello “Spirito Familiare” e, andando oltre la moda, rappresenta la narrazione vivente di una storia condivisa. In un mondo che si muove velocemente il brand vuole essere custode dell’eredità e della coesione creando capi che non sono semplici indumenti, ma la testimonianza di un legame tra generazioni e di unioni ancestrali che ci identificano come persone. Ecco perché ogni cucitura, ogni pattern, è una narrazione che attraversa il tempo e celebra l’intimità della famiglia e i legami inossidabili della comunità. Che ci si sposti tra le strade urbane o ci si immerga nella natura incontaminata, questi outfit fondono passato e presente in un abbraccio di Casa, Famiglia e Tribù.

Comun denominatore di tutte le collezioni firmate Takaturna è il taglio cinetico, una tecnica che rivoluziona la percezione stessa del design perché è un metodo di lavorazione recuperato dalla tradizione sartoriale che punta sull’analisi dei movimenti biomeccanici naturali del corpo e permette di lavorare i tessuti con precisione millimetrica. A differenza dei tagli convenzionali, in cui il fisico è immobile, il taglio cinetico si basa sulla connessione tra il tessuto e il movimento umano per cui il singolo pezzo di stoffa si modella attorno al corpo in movimento, sfruttando i punti di innesco anatomici. La tecnica richiede minor tempo di cucitura e stiratura, rendendo il processo altamente efficiente e sostenibile, e riduce lo spreco di tessuto. Inoltre garantisce un fit ergonomico, pratico e adatto allo stile di vita contemporaneo che agli abiti chiede dinamicità e capacità di adattarsi al movimento, senza però rinunciare al look. Tutte le collezioni sono No gender perché coniugano l’alta sartorialità, che è intrinseca nel DNA dell’azienda, con le lavorazioni tecniche tipiche dell’abbigliamento sportivo per regalare a ciascun capo sia un twist originale e grintoso sia il massimo livello di comfort. Grazie alle abbottonature che preferiscono i magneti ai bottoni, alle cinture che scelgono le chiusure con i tiranti a scorrimento e naturalmente all’ampiezza del movimento regalata dal taglio cinetico, Takaturna pone grande attenzione all’adaptive fashion.

Fortemente convinto che la moda debba essere inclusiva ed etica, il brand seleziona inoltre tessuti e accessori di altissima qualità, eco-friendly e 100% made in Italy per garantire sia la tracciabilità della filiera sia elevati standard di qualità e di sostenibilità. Per una moda top di gamma che dura nel tempo e che ama l’ambiente. Attualmente ogni capo è realizzato made to order in modo da non avere sprechi ed è venduto online garantendo una filiera corta dall’azienda al cliente, anche se il brand si sta affacciando al mercato italiano e straniero per la vendita in show room. Rientra nella politica di espansione internazionale la partecipazione alla Settimana della Moda dell’Andalusia perché, come evidenzia la Creative Director Francesca Comino: “Code 41 è una delle più prestigiose vetrine del fashion spagnolo. Siamo onorati di partecipare e di far conoscere la nostra filosofia sia a questo popolo di lunga e importante tradizione sia al mercato locale che da anni dimostra di essere attento alle innovazioni e Takaturna, con il suo taglio cinetico, è sicuramente un brand che guarda al presente e al futuro con uno stile nuovo”.

Dinamico e allo stesso tempo cool il marchio piace ad un target trasversale, a chi vive la vita con energia ed entusiasmo. Per la sua filosofia tanto nuova quanto attuale che mette al centro la persona e l’ambiente, Takaturna sta diventando un punto di riferimento per chi condivide i valori e la mission del marchio: una community composta da individui che hanno un profondo rispetto del pianeta, che fanno di libertà, uguaglianza e indiscriminazione il proprio lifestyle, liberi di scegliere cosa indossare e come indossarlo. Perché per Takaturna sostenibilità non è solo l’utilizzo di tessuti e materiali che provengono da fonti ecologiche. È uno stile di vita.