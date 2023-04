Il giubbotto di pelle è diventato un capo d’abbigliamento iconico grazie al fascino e alla ribellione che incarna. Da Marlon Brando a James Dean, molti uomini famosi hanno indossato questo capo d’abbigliamento, diventando simboli di stile e moda.

Ma la storia del giubbotto di pelle da uomo ha radici più profonde, che arrivano almeno dal XVIII secolo, quando i lavoratori di fattorie e ranch americani iniziarono a indossare giacche in questo materiale resistente per riuscire a proteggersi dalle intemperie durante il lavoro pesante che svolgevano all’aria aperta.

Successivamente, la giacca in pelle è diventata estremamente popolare tra i motociclisti negli anni 20 e 30, per poi arrivare anche nella moda del rock ‘n’ roll degli anni 50, incarnando perciò il simbolo della ribellione giovanile.

Marlon Brando e il chiodo: la nascita di un’icona

Negli anni 50 Marlon Brando è diventato famoso per aver portato per primo il giubbotto di pelle su grande schermo, indossandolo nel film “Il Selvaggio”. Da quel momento, la sua immagine pubblica è stata totalmente contaminata dalla presenza di quest’affascinante capo d’abbigliamento.

Il chiodo, associato all’attore più famoso del tempo, ha preso rapidamente piede nella moda di tutto il mondo, diventando uno dei capi più amati e acquistati. Questo è avvenuto soprattutto tra i giovani, che associavano il giubbotto in pelle all’idea di libertà e ribellione.

Di tipologie di giacche di pelle ce ne sono molte, ma il chiodo di Marlon Brando in particolare ha superato la prova del tempo e continua ancora oggi a essere un’icona della moda, con il suo design classico, la chiusura a zip diagonale e il collo a punta.

Il giubbotto da motociclista del ribelle James Dean

James Dean, ribelle senza causa, è stato uno degli attori più famosi degli anni 50, insieme al collega Marlon Brando. A rendere anche lui un’icona di stile è stato il suo giubbotto di pelle da motociclista, che ha contribuito a rendere ancora più cool indossandolo nel suo film “Gioventù Bruciata” del 1955.

Anche in questo caso, il giubbotto da motociclista rappresenta un simbolo di ribellione e libertà, associato molto alla cultura rock del tempo. È entrato presto nella moda preferita dei giovani del tempo, desiderosi di sfidare le convenzioni sociali e vivere una vita al massimo.

Un’associazione che ha sfondato le mura del tempo arrivando fino a oggi. Infatti, la giacca di pelle è ancora associata alla ribellione, ma soprattutto al mondo delle motociclette e del rock, diventando un must-have per moltissimi giovani e non.

La giacca di pelle: una passione tra i grandi nomi del cinema e della musica

In conclusione, quindi, il giubbotto di pelle è un capo d’abbigliamento che ha segnato la storia della moda maschile. Non solo è resistente e funzionale, ma è diventato un’icona di stile grazie ai grandi nomi del cinema e della musica che l’hanno indossato con passione.

Da Marlon Brando a James Dean, passando per Tom Cruise in Top Gun, Bruce Springsteen ed Elvis Presley, questa giacca è stata adottata come simbolo di ribellione, libertà ma anche fascino e stile.

Ancora oggi questo capo d’abbigliamento continua a evolversi e adattarsi ai trend del momento, senza perdere il suo potere attrattivo su moltissime persone. E se Sid Vicious chiese di essere seppellito con il suo giubbotto di pelle, è solo un segno di quanto questa passione possa diventare parte integrante della vita di chi la condivide.