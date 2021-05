Al Museo d’Arte Moderna di Bologna la mostra GLI EROI DEL QUOTIDIANO, Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri

Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna è lieto di ospitare negli spazi del Dipartimento educativo la mostra itinerante GLI EROI DEL QUOTIDIANO. Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri che espone le tavole realizzate dall’artista per l’edizione 2020 del calendario dell’Arma, con testi della scrittrice Margaret Mazzantini.

Nella settimana in cui Paladino, tra i più noti artisti italiani al mondo, viene insignito della Laurea ad Honorem da parte dell’Università di Bologna come parte delle celebrazioni per i 50 anni del DAMS e mentre è in corso la mostra a lui dedicata in Salaborsa, l’Arma dei Carabinieri, il MAMbo e la città di Bologna gli rendono un ulteriore omaggio con questa esposizione.

La mostra è organizzata dal Comando Generale dei Carabinieri in collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei.

Pubblicato dal 1928, con un’unica interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale, il calendario dei Carabinieri è diventato un vero oggetto di culto per molti collezionisti e viene stampato con una tiratura che supera il milione di copie. L’edizione 2020 racconta il quotidiano eroismo dei Carabinieri attraverso le tavole realizzate da Mimmo Paladino, con riferimenti ai maestri senesi, ai mosaici di Ravenna e all’arte rinascimentale. Le tavole dell’artista sono accompagnate da testi di Margaret Mazzantini che, attraverso una prosa incisiva, narra episodi di vita reale in cui emergono lo spirito solidale, l’umanità e la vicinanza dei Carabinieri alla gente comune.

Il fondo dorato della copertina 2020 celebra il centenario del prestigioso riconoscimento concesso alla Bandiera dell’Arma, insignita della Medaglia d’oro al valore militare il 5 giugno 1920 per il contributo fornito alla vittoria nella Grande Guerra. Immergendosi nella mostra si viene subito attratti dalla prodigiosa forza comunicativa di Paladino, capace con pochi tratti che trascinano in un caleidoscopio di colori, di restituire, senza nessuna intermediazione, l’intimità delle grandi emozioni. Il suo tratto è un messaggio universale, capace di superare la pura rappresentazione per diventare evocazione che attraverso una figurazione iconica diventa raffigurazione emozionale.

Advertisements

Le tavole di Mimmo Paladino sono esposte al MAMbo da sabato 15 maggio (con apertura al pubblico a partire dalle h 13.00 ) fino a domenica 30 maggio.

La mostra viene presentata alla stampa sabato alle h 11.00 alla presenza di Mimmo Paladino, del Capo del V Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani, del Presidente dell’Istituzione Bologna Musei Roberto Grandi, del Direttore dell’Istituzione Bologna Musei Maurizio Ferretti e del Direttore artistico del MAMbo Lorenzo Balbi.

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram