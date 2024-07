L’esposizione avrà l’ingresso libero per tutti i visitatori di MagicLand.

La scelta di allestire la mostra all’interno di MagicLand non è casuale. Alberto Sordi aveva un legame speciale con Valmontone in quanto suo padre Pietro era nato e vissuto qui. Lui stesso, da bambino e da ragazzo, frequentava il paese assieme alla sua famiglia. Il Gran Teatro del parco, che dal 2023 è intitolato proprio ad Alberto Sordi, offre ai visitatori un ulteriore omaggio a questo straordinario artista.

“Il 15 giugno scorso – spiega Igor Righetti – Alberto avrebbe compiuto 104 anni. Questa mostra assieme ai suoi amici artisti lo festeggia nel teatro a lui dedicato proprio nel periodo in cui nei cinema viene proiettato il primo docufilm sulla sua vita privata dal titolo ‘Alberto Sordi secret’, da me scritto e diretto”.

“Dopo il grande apprezzamento da parte del pubblico della mostra ‘Alberto Sordi segreto’ svoltasi nel 2023 – ha dichiarato Guido Zucchi, Ceo di MagicLand – quest’anno abbiamo allestito una nuova esposizione animata da una tematica diversa. Sarà un’occasione unica per scoprire i tanti amici artisti del grande attore”.

