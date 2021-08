Esterno notte, parata di stelle, flash riflessi sul Canal Grande. Cinema e mondanità tornano di scena sul red

carpet di Palazzina Grassi. Il luxury boutique hotel di Venezia si riconferma the place to be della 78ma

Mostra del Cinema di Venezia con eventi esclusivi, late cocktail e cene di gala, dedicati al culto più glamour

della decima musa.

Da sempre location dei party più esclusivi e punto di riferimento delle principali case di produzione

cinematografiche, Palazzina Grassi è diventata negli anni l’hot spot della Mostra del Cinema. Qui, sullo

sfondo di un design unico al mondo, sono stati festeggiati film che hanno riscritto la storia del cinema

contemporaneo e immortalati cast e registi leggendari. Nei suoi locali hanno cenato, ballato e si sono dati

appuntamento celebrity come Johnny Depp, Angelina Jolie, Natalie Portman, Emma Stone, Kristen Stewart

e molti altri protagonisti del jet set.

Riflettori puntati non solo sul mondo del cinema, ma anche su quello dell’Arte e della Moda. Lo scorso 15

luglio la celebre Maison parigina Yves Saint Laurent ha scelto Palazzina Grassi per il party di chiusura della

Sfilata Uomo Primavera/Estate 2022. Ospiti della serata lo stilista statunitense Rick Owens, le top model

Mica e Paige Reifler, i registi Oscar Garcia Blesa e Christian Coppola, i cantanti Jaden Hossler e Conan

Gray, per citare solo alcuni tra gli esponenti del panorama artistico internazionale più noto.

Eleganza, mondanità, ma anche sicurezza e privacy. L’organizzazione di ogni evento è regolata dalla

scrupolosa applicazione dei protocolli in ottemperanza alle direttive nazionali per l’emergenza sanitaria, e

garantisce l’accesso agli eventi esclusivamente agli ospiti invitati.