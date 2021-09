GLI ARTISTI IN MOSTRA – Alla mostra collettiva, organizzata e curata da Roberta Cima, Pietro Galluzzi e Adriano Ercolani , saranno esposte le opere di artisti quali: Daniela Sbrana, Giuseppe Palumbo, Stefano Piccoli, Simone Tempia, Valerio di Benedetto, La Tram, Mario Natangelo, Massimo Pasca, Daniela Durisotto, Antonio Pronostico, Guendalina Barbieri, Luca Ralli, Yasmine Elgamal, Manuel De Carli, Antony La Selva, Roberto Selvaggi, Massimo Perna, Mauro De Luca, Alessandro Arrigo, M i chele Zangirolami, Manuel De Carli . All’evento partecipa come media partner l’Arf! Festival di Roma.

Lunedì 27 settembre , in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il suo 45esimo compleanno, inaugura presso la Galleria SpazioCima di Roma la mostra collettiva “Tuono il magnifico” . Circa venti artisti che ricordano, con la loro arte e con il loro affetto, Tuono Pettinato , uno degli artisti più geniali degli ultimi anni. Lo spazio, nel cuore del quartiere Coppedè, in cui l’artista pisano è stato protagonista di numerose mostre e workshop, ospiterà fino al 30 settembre una mostra-evento che raccoglierà tutti i principali omaggi che numerosi esponenti della comunità artistica nazionale ha rivolto alla memoria dell’artista. Saranno, inoltre, presenti alcuni lavori inediti dell’artista. Orari della galleria: vernissage dalle 17 alle 21, gli altri giorni dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso libero.

Dal 27 al 30 settembre a Roma la mostra-evento “Tuono il magnifico” in ricordo del fumettista Tuono Pettinato

