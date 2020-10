In occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, l’Associazione Mus.e, in collaborazione con il Comune di Firenze, presenta la mostra “Dante 700”, un reportage fotografico a cura del fotoreporter Massimo Sestini per raccontare la presenza di Dante ai giorni nostri. Da Firenze a Ravenna, passando per la sorgente dell’Arno sul Monte Falterona, ma anche Venezia, Roma, Verona e Arezzo: 20 scatti realizzati con tecnologie fotografiche innovative per scoprire quanto il volto del poeta continui ad accompagnare le nostre vite.

In mostra anche un prezioso portale ligneo del 1480, realizzato su disegno di Sandro Botticelli, raffigurante Dante.

Interverranno:

Massimo Sestini, fotoreporter e autore delle foto in mostra.

Domenico De Martino, consulente scientifico di “Dante 700” e direttore del festival Dante 2021 di Ravenna.

Sergio Risaliti, consulente artistico di “Dante 700”, critico d’arte e curatore.

Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, moda e design del Comune di Firenze.

