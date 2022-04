A Piacenza il Ritratto di Signora di Gustav Klimt “torna a casa” ed è subito boom di visite.

Sono infatti oltre 4.300 i visitatori che, dallo scorso 12 aprile, hanno riempito le sale della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e dell’XNL – Piacenza Contemporanea che ospitano la grande mostra Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo.



Accanto al grande apprezzamento da parte di stampa e critica sia nazionale che locale, a una sola settimana di apertura è forte la soddisfazione dei visitatori che hanno potuto conoscere – grazie a un racconto inedito che ruota attorno a uno dei capolavori di Klimt ormai divenuto simbolo della città e conosciuto in tutto il mondo per la sua storia – uno dei periodi più entusiasmanti della storia dell’arte del primo ‘900 visto attraverso la vita, il percorso creativo e le collaborazioni del padre della Secessione Viennese, Gustav Klimt.

Un evento unico che ha attirato a Piacenza un pubblico molto eterogeneo, non solo italiano ma proveniente anche da Austria, Svizzera e Francia, con picchi di ingressi nel weekend pasquale di 2.765 visitatori. Tantissime anche le prenotazioni giunte da parte delle scuole di ogni ordine e grado che, prima della chiusura dell’anno scolastico, porteranno in visita i propri studenti.

Numeri da record per la cittadina emiliana che torna alla ribalta sulla scena culturale italiana offrendo, per questa primavera, una ricca programmazione che parte proprio da una mostra di respiro internazionale e che – con oltre 160 opere – vanta prestigiose collaborazioni come quella col Belvedere e la Klimt Foundation di Vienna, la Ca’ Pesaro-Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia, il Lentos Kunstmuseum di Linz, il Tiroler Landesmuseum di Innsbruck, il Wien Museum e molte altre.