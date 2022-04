In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile 2022 dalle ore 18, the rooom presenta “La prima Cosa bella”, una serata evento che l’artista Gianluca Chiodi dedica alla Madre Terra.

La mostra anticipa il più ampio Progetto espositivo HEARTH, articolato in cinque “stazioni visive”, che è il frutto della lunga ricerca dell’artista sul rapporto che lega l’uomo al Pianeta, e che vuole porsi come momento di riflessione e presa di coscienza delle responsabilità di ogni essere umano nei confronti dell’ambiente in cui vive e delle future generazioni.

“La prima Cosa bella” è la presentazione di due Stazioni del Progetto:

Orbite e Nel nome della Madre

Orbite è costituita da una serie di fotografie che mostrano l’essere umano nella sua essenziale nudità, che, nello spazio attorno alla Terra, gravita, precipita o ne è semplicemente attratto, come a (ri)affermare che il Pianeta è il perno essenziale della vita umana: da esso prendiamo luce, peso, vita. Il resto è spazio immenso nel quale se spegnessimo “quella luce”, non sapremmo più che fare. Una riflessione, quindi, su come la vita, affrontata con energia, determinazione, rabbia, gioia, o anche paura e rassegnazione, è pur sempre sostenuta dalla gravità del pianeta Terra, dal suo essere un insieme di elementi inscindibili e legati l’uno all’altro.

Orbite è la consapevolezza che solo sulla Terra l’Uomo può esistere.

Nel Nome della Madre è un emozionante video attraverso il quale l’artista, in un dialogo personale con il pianeta Terra e la sua coscienza riflette sulle responsabilità che sente in prima persona in quanto “essere umano”.

La mostra sarà integrata con le altre tre Stazioni del Progetto, “I AM”, “RISVEGLI_100% BIODEGRADABILE” e “FRAGILE”, a partire dall’11 maggio 2022 in concomitanza con ArteFiera, completando così l’installazione espositiva, che sarà visitabile fino al 30 giugno 2022.

La mostra, patrocinata da Plastic Free Odv Onlus, si inserisce all’interno del percorso culturale e artistico attraverso cui the rooom crea collaborazioni con i migliori talenti creativi, nell’intento comune di valorizzare e promuovere quei principi di sostenibilità e inclusione che prendono vita nella creazione di progetti di comunicazione.