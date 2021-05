Il 6 maggio 2021 viene inaugurata a Roma, presso la Galleria Tiber Art, la mostra dal titolo “Il Cielo su Roma”, un viaggio lungo le multiformi realtà artistiche che hanno caratterizzato la capitale dall’inizio del ‘900 fino ai giorni nostri.

In ordine cronologico, di settimana in settimana, il visitatore sarà accompagnato in un percorso che, a partire dagli artisti del primo ‘900 – da Capogrossi a Pirandello, da Prampolini a Tamburi – si snoda attraverso diversi linguaggi artistici e, passando dai pittori dell’avanguardia degli anni ‘60, come Angeli, Festa, Schifano e tanti altri, prosegue con la generazione degli anni ‘80 – fra cui Limoni, Pizzi Cannella e Tirelli – per concludersi con pittori contemporanei, da Ortona a Verrelli, da Colagrossi a Mascetti e tanti altri.

Più di 40 artisti, suddivisi in quattro gruppi che documentano la variegata complessità delle diverse cifre stilistiche delle scuole romane rappresentate lungo un percorso di oltre quattro generazioni.

