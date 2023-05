Giovedì 1 giugno l’Ambasciata d’Italia in Bosnia Erzegovina inaugurerà presso la Galleria Nazionale della Bosnia Erzegovina a Sarajevo la prestigiosa mostra pittorica “La mossa del cavallo”, del maestro veneziano Luigi Ballarin. In mostra circa trenta opere inedite, con il nobile equino assoluto protagonista, tra tele con acrilico e smalto e opere in ferro. Sarà visitabile, a ingresso libero, sino al 18 giugno, da lunedì a sabato, dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

IL VERNISSAGE – In occasione del vernissage saranno presenti il maestro, già reduce dal successo dell’esposizione “Magnifiche architetture” Magnificent Architectures” nel 2022, l’Ambasciatore Marco Di Ruzza, il direttore della Galleria Nazionale della Bosnia Erzegovina Strajo Krsmanovic e la curatrice Beste Gursu. Sarà dato così il via alle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana 2023 (che ricorre ogni 2 giugno), all’insegna dell’arte e delle relazioni culturali tra Italia e Bosnia Erzegovina. Tra gli ospiti annunciati, il Ministro della Cultura e dello Sport della FBiH Sanja Vlaisavljević, il Capo di Gabinetto del Ministro Cultura e dello Sport della FBiH Anita Vlašić e il Segretario generale Presidenza della BiH Zoran Đerić, l’Ambasciatrice di Spagna Maria Teresa Lizaranzu Perinat, l’Ambasciatore del Brasile Lineu Pupo De Paula, l’Ambasciatore dell’Egitto Yasser Abdelrahman Ali Sorour, l’Ambasciatore del Pakistan Akhtar Jamil Rao e l’Ambasciatore dell’Azerbaijan Vilayat Guliyev.

LE OPERE IN MOSTRA – La produzione artistica di Ballarin, tra contrasti cromatici, forme essenziali ed equilibrati movimenti, intrisa di “arti” e di storia, si fa ponte tra Oriente e Occidente, con rimandi stilistici ad altre culture, in primis quelle bizantina e turca. Il risultato diventa quindi “meta-arte”, un’arte che guarda all’arte, con quel cavallo che ne è al contempo sintesi e sorgente. Grazie alle tecniche miste e all’uso dell’acrilico e dello smalto, Ballarin rende insolite le sue decorazioni, imprecise da vicino ma perfette da lontano.

“Sono lieto di potere accostare il simbolo dell’Ambasciata d’Italia in Bosnia Erzegovina a una preziosa esposizione di opere del maestro Luigi Ballarin, che con la sua storia personale e professionale è fulgido esempio di quel fitto mondo di scambi ideali e culturali che uniscono l’Italia all’Oriente – spiega Marco di Ruzza, Ambasciatore d’Italia in Bosnia Erzegovina a Sarajevo – La mostra, inaugurata significativamente nel contesto delle celebrazioni della Festa della Repubblica italiana, offrirà al pubblico bosniaco-erzegovese e a tutti coloro che avranno la fortuna di visitare la Galleria Nazionale di Sarajevo l’opportunità unica di immergersi nelle atmosfere mistiche ed eleganti dell’arte di Ballarin, che trova in questa terra entusiasta ricezione proprio per la capacità del maestro di interpretare con intelligente e creativa duttilità lo spirito dell’incontro e della contaminazione.”