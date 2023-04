Il progetto nasce da un’idea di Dimore Design, sviluppata da MULTI e da Associazione Marketing +39, ed è a cura di Davide Pagliarini, con il patrocinio di ADI-Associazione per il Disegno Industriale.



Nella splendida Sala delle Capriate, i progetti che hanno contribuito a scrivere la storia del design italiano sono raccontati, con inediti documenti d’archivio, oggetti al vero, modelli, testimonianze, date e nomi, in una grande “domus” rosso rubino, da percorrere lungo i lati esterni o visitandola all’interno, per cogliere differenti prospettive e suggestivi punti di vista.

Dalla progettazione alla scelta dei materiali, dal disegno al prodotto, sia “scomposto” che nella sua versione finale, il progetto espositivo è pensato per dialogare con tutti i visitatori, dagli appassionati di design e di storia industriale, dai curiosi ai più piccoli, grazie a cassetti e ante da aprire, per scoprire sempre nuovi approfondimenti, materiali, notizie, scorci da esplorare liberamente.