La prima personale in Valle d’Aosta, nell’ambito delle mostre dell’Antica Latteria ad Etroubles, per gli artisti valdostani Federica Pastoret e Matteo Cerise che hanno creato in pieno lockdown a Barcellona, i Tridimensionati, un viaggio a due menti e quattro mani tra colori e 3D, nato per ricordare che anche nei momenti più difficili si può continuare a sognare. Federica e Matteo, due storie di vita diverse, sono una coppia artistica e nella

vita che, partiti dalla Coumba Freida, a Barcellona hanno concretizzato il loro sodalizio, creando il loro progetto

Lavorano quasi esclusivamente con fogli di carta bianchi in A4. “In base al progetto ne scegliamo la grammatura, però è la “nostra materia prima”. La carta continua sicuramente ad essere il mezzo di comunicazione materiale più comune, eppure sono poche le volte che in cui ci si ferma a pensare a quante cose si possano realizzare

davvero con essa”. Nell’ultimo anno hanno collezionato tante pagine bianche, che hanno voluto prendere altre forme, permettendogli di trovare la loro dimensione artistica.

Le cartoline in A4 risultano quindi essere la loro materia prima, grazie alla quale riescono ad immaginare e dare forma alle loro opere tridimensionali.

La coppia di artisti, grazie a un bando per i giovani indetto dal centro culturale catalano Palau Alòs, ha esposto a Barcellona per 20 giorni, dal 9 aprile al 29 aprile scorso.

Il viaggio a due menti e quattro mani tra colori e 3D, approda all’Antica Latteria di Etroubles e sarà il racconto di come Federica e Matteo hanno vissuto quest’ultimo anno, segnato da tante incertezze, ma anche da nuovi sogni.

La mostra sarà ospitata nelle sale dell’Antica Latteria di Etroubles dal 31 luglio al 10 agosto dalle 14.30 alle 19.30.