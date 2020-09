Dall’8 settembre nella Casa di Rigoletto i bozzetti realizzati per il Teatro dell’Opera di Roma

Sarà ospitata dall’8 settembre al 3 ottobre 2020, nelle sale della Casa di Rigoletto a Mantova, la mostra “Melodramma”, a cura di Melania Gazzotti, che raccoglie una selezione di bozzetti inediti realizzati dal pittore e illustratore Gianluigi Toccafondo per il Teatro dell’Opera di Roma. Il progetto è promosso da Organizzazione Flangini, in collaborazione con il Comune di Mantova. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 9 alle 18, con ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione al numero 3474533449. L’inaugurazione si svolgerà martedì 8

settembre alle ore 18.30 e anticiperà di un giorno l’avvio del Festivaletteratura 2020.

Gianluigi Toccafondo (San Marino, 1965) vive e lavora tra Bologna e Roma. Dal 2014 collabora con il prestigioso Teatro dell’Opera di Roma, per il quale ha creato tutti i manifesti delle ultime cinque stagioni di lirica e balletto, oltre a scenografie e costumi di capolavori operistici come “Il barbiere di Siviglia”, “Don Giovanni” e “Rigoletto”.

L’artista si è avvicinato al teatro al culmine di una brillante carriera come illustratore in ambito editoriale – ha disegnato copertine per importanti case editrici – e come autore di cortometraggi e opere d’animazione, commissionati dalla televisione e dal cinema. L’incredibile capacità di far dialogare il linguaggio cinematografico con quello pittorico è stata portata da Toccafondo anche a teatro, introducendo proiezioni di animazioni tra gli elementi delle sue scenografie. In mostra saranno presenti, oltre a bellissime tavole in cui emerge tutta la magistrale capacità di sintesi delle forme e di uso espressivo del colore dell’artista, anche alcuni di questi lavori video dalla grande

potenza onirica. L’Organizzazione Flangini opera, in collaborazione con l’omonima Associazione, ai fini della

valorizzazione dei beni culturali. Lo fa promuovendo manifestazioni culturali, attività didattiche con finalità socio-educative e mostre, di cui cura l’intero processo dall’ideazione alla realizzazione.

Ha collaborato con il Mibact, con il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale, con il Ministero degli Italiani nel mondo, con Ambasciate e Istituti Italiani di Cultura all’estero, con altre realtà culturali nazionali e internazionali, quali Fondazione Cariplo, Fondazione Europalia International, Accademia di Brera, Casa Cini e numerosi musei.

Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come esito di importanti collaborazioni: tra gli altri, nel 2006, dal Ministero per gli Affari Esteri in occasione della celebrazione del 50°anniversario del disastro di Marcinelle; nel 2007 con medaglia d’oro dal Consiglio Regionale della Lombardia per la mostra “La Prima Guerra Mondiale e le origini dell’Unione Europea”. Inoltre: Nomina Anno della Cultura Italiana negli USA 2012/13; Nomina a EXPO 2015; Nomina Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016. La mostra “Melodramma” si avvale della fondamentale collaborazione di Carlo Fuortes, Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, e di BIG Broker Insurance Group – Divisione Ciaccio Arte. Il catalogo della mostra, con testi della curatrice Melania Gazzotti e di Carlo Fuortes, è

pubblicato dalla casa editrice Lazy Dog Press.

