Dal 10 al 12 febbraio al Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin la

mostra-mercato “Librai Antiquari a Venezia” presenterà per la prima volta nella Serenissima

un’eccezionale selezione di rarità. Trenta prestigiose librerie antiquarie provenienti da tutta Italia

ma anche da Germania, Inghilterra, Francia, Olanda, Austria e Irlanda esporranno libri antichi,

codici miniati, incunaboli, manoscritti e introvabili prime edizioni per la gioia di bibliofili, studiosi

e amanti dell’arte che potranno arricchire le loro collezioni con pezzi di gran pregio. In esposizione

anche le edizioni originali e le memorie di Giacomo Casanova con volumi provenienti da collezioni

private che saranno esposti al pubblico per la prima volta per celebrare i 200 anni appena trascorsi

dalla prima pubblicazione delle “Memoires” nel 1822.

Nova Charta partecipa a questa prima edizione della mostra festeggiando il ventennale del suo

periodico Alumina Pagine Miniate: la prima e unica rivista italiana dedicata interamente al mondo

dei codici miniati, ai loro autori e alle biblioteche internazionali. Per l’occasione, grazie al progetto

Salviamo un Codice che ha preso il via nel 2007 con l’Alto Patronato della Presidenza della

Repubblica, la storica casa editrice veneziana esporrà, fra le altre, importanti opere relative alla

storia della Serenissima, città fortemente legata alla stampa e alle arti tipografiche da oltre sei

secoli. Grazie a questa iniziativa ben quattordici codici miniati sono stati restaurati per poi essere

restituiti alle biblioteche di origine. Alla mostra Nova Charta porterà il quaderno di restauro “Da

Venezia alla Terra Santa” del codice miniato del XIII secolo Liber Secretorum Fidelium Crucis di

Marin Sanudo il Vecchio, appartenente alla Biblioteca Riccardiana di Firenze, nonchè il facsimile

del taccuino di viaggio di Vincenzo Scamozzi datato 1600 proveniente dai Musei civici di Vicenza

e il suo commentario “Appunti di viaggio da Parigi a Venezia”. Inoltre sarà esposto un

commentario di grande interesse per l’importanza del pezzo e la cura del lavoro svolto: quello

relativo al restauro della preziosa legatura LAT III, 111 (=2116) della Biblioteca Nazionale

Marciana dal titolo “Splendore marciano”.

Legatura del manoscritto LAT III, 111 (=2116): il commentario descrive nei minimi dettagli il

complesso restauro di una delle cinque legature bizantine di provenienza ignota, già appartenute al

tesoro della Basilica di San Marco e giunte agli inizi dell’800 alla Marciana, antica e attenta custode

della memoria della città. La legatura, realizzata in materiali preziosi e in grado di affiancarsi ai

prodotti più raffinati dell’antica arte orafa, è adornata da smalti, pietre e perle e proteggeva un

messale romano della prima metà del XIV secolo durante il suo arduo viaggio da Bisanzio a

Venezia.