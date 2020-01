12 fotografie aeree delle coste italiane tutelate dalla Guardia Costiera.

Le bellezze paesaggistiche delle coste italiane raccontate in dodici scatti: dal 15 al 31 gennaio la Guardia Costiera sarà protagonista a Euroma2, in occasione di un’importante mostra. Il percorso espositivo, allestito all’interno del Centro, propone 12 foto aeree selezionate per il Calendario 2020 dalla Guardia Costiera che, da oltre 150 anni, protegge le nostre coste ed i nostri mari.

Scenari unici e panorami mozzafiato che ritraggono le coste e i mari tra i più belli d’Italia. Presentata a Napoli, nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Novembre scorso, la mostra approda per la prima volta a Roma, all’interno dei grandi spazi del Centro Commerciale Euroma2. Le suggestive foto sono state realizzate dal fotografo professionista Fabrizio Villa.

Riscoprire la bellezza delle coste italiane attraverso coloro che se ne prendono cura ogni giorno: questo il messaggio racchiuso nella mostra che ha l’obiettivo di porre l’attenzione sulle coste, contribuendo in questo modo a diffondere insieme la cultura del mare e dell’ambiente.

Un evento pensato soprattutto per i più giovani con l’intento di porre l’attenzione sull’importanza di tutelare l’ambiente marino e i suoi preziosi ecosistemi. All’interno della mostra sarà presente, durante i weekend, un infopoint con personale della Guardia Costiera che illustrerà il lavoro quotidiano a salvaguardia della vita umana in mare e in difesa dell’ambiente marino e costiero.

Un’importante occasione per raccontare gli oltre 150 anni di storia, tradizioni, cultura, umanità e professionalità della Guardia Costiera, vissuti da sempre al servizio dell’utenza marittima e del mare, oggi più che mai argomento di grande attualità. Per tutti coloro che lo vorranno, ma soprattutto i più piccoli, sarà infine possibile vivere, grazie a speciali visori 360°, un’entusiasmante esperienza di volo a bordo dell’elicottero “Nemo” AW139.

L’iniziativa rientra fra le numerose manifestazioni ed eventi che Euroma2 organizza per veicolare valori come il senso civico e il rispetto dell’ambiente. Il centro si conferma come uno spazio sempre più polifunzionale, dedicato non solo allo shopping, con gli oltre 220 negozi, ma aperto ad accogliere molteplici iniziative quali incontri culturali e a tema, mostre, caffè letterari, percorsi didattici ed eventi in collaborazione con le istituzioni del territorio.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram