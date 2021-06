Arriva l’estate e anche I LOVE LEGO diventa una mostra “balneare”!

Nella prima settimana estiva d’apertura al pubblico, dal 22 al 27 giugno, chiunque potrà entrare in mostra con il biglietto ridotto presentandosi con almeno un oggetto che riporti al mare.

Una speciale promozione pensata per inaugurare la prima settimana d’estate e per tutti coloro che porteranno in mostra con sé al PALP Palazzo Pretorio di Pontedera un po’ della bella stagione e la voglia di divertirsi, passando il tempo in compagnia ed esplorando i fantastici mondi Lego.

Saranno ammessi pinne, maschere e mute da sub, costumi da bagno, canotti, salvagente, braccioli e tutto ciò che più ricorda il sole ed il mare! I visitatori più “coloriti” diventeranno anche speciali testimonial della mostra postando i loro selfie su Instagram o Facebook riportando l’hashtag ufficiale #LegoPontedera e le pagine @palp_pontedera e @arthemisiaarte.

I LOVE LEGO è una mostra promossa dalla Fondazione per la Cultura Pontedera in collaborazione con il Comune di Pontedera, PALP e Arte Per Non Dormire, è organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia ed è realizzata con oltre 1.000.000 di moduli. La mostra fa parte del progetto “Arte Per Non Dormire – Pontedera ed Oltre XXI Secolo”, l’ampio progetto di arte contemporanea per la Regia di Alberto Bartalini.