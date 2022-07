Sabato 23 luglio torna il “MUSE di mezza estate”, l’evento estivo del Museo delle Scienze di Trento, quest’anno dedicato alla preistoria. Attività all’aperto, giochi, dj set e lo spettacolo “Antenati” di Marco Paolini: una festa che durerà fino a mezzanotte e ci porterà indietro nel tempo. Alle 18 verrà inaugurata la nuova mostra “Lascaux Experience. La grotta dei racconti perduti”, un viaggio tra reperti, video ed esperienze virtuali alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti di sempre, la grotta di Lascaux.

Un salto indietro nel tempo per immaginare il futuro

Un salto indietro nel tempo per immaginare il nostro futuro. È questo l’obiettivo di “MUSE di mezza estate“, la grande festa che il 23 luglio, dalle 16 a mezzanotte, animerà il giardino e le sale espositive del MUSE con musica, teatro, laboratori e una vera e propria comunità paleolitica. Quest’ultima curata dall’Associazione Cinghiale Bianco – Teuta Lingones, che per tutto il pomeriggio si accamperà all’ombra dell’architettura progettata da Renzo Piano. Oggetti, vestiti, abitazioni ma anche usanze, ritualità e quotidianità in un grande spettacolo di Living History che permetterà di vivere la preistoria molto da vicino.

Al via anche varie proposte per famiglie

Dalle 16 alle 20 prenderanno il via una serie di proposte per le famiglie. Tanti i laboratori artistici, tra cui “Stratagemmi d’artista”, dedicato ai segreti dell’arte preistorica, Paleo-tinkering, per imparare a realizzare statuette e timbri preistorici, “Segnati dalle preistoria”, laboratorio di tatuaggi in ocra naturale, e “Pietre dipinte”, per decorare piccoli ciottoli con le stesse tecniche e materie prime usate dai nostri antenati.

Non mancheranno curiosità e spiegazioni scientifiche sugli spostamenti e le abitudini degli abitanti – umani e non – che popolavano i nostri territori più di 20 mila anni fa: attraverso le ossa ritrovate nei siti archeologici si potrà ad esempio scoprire quali animali vivevano nel passato e come si è evoluto il loro rapporto con l’essere umano. Da non perdere l’attività di “Archeologia Sperimentale”: insieme all’archeotecnico Alfio Tomaselli si potranno toccare con mano fedeli riproduzioni di reperti preistorici e scoprire tutte le fasi di realizzazione di alcuni strumenti in selce e in osso. All’ombra degli orti del MUSE, invece, dalle 17 alle 20, sarà possibile sedersi in cerchio e, come in una vera tribù, ascoltare le fiabe senza tempo raccontate ai bimbi e le bimbe di migliaia di anni fa.

Inaugurazione della mostra: Lascaux Experience. La grotta dei racconti perduti

Alle 18 l’inaugurazione della nuova mostra “Lascaux Experience. La grotta dei racconti perduti”, un viaggio immersivo che promette di condurre i visitatori indietro nel tempo, tra reperti, proiezioni e l’esplorazione virtuale di uno dei luoghi più affascinanti di sempre: la Grotta di Lascaux, in Francia, soprannominata la “Cappella Sistina della Preistoria“. L’esperienza di realtà virtuale sarà a numero chiuso e su prenotazione da effettuare direttamente in museo il giorno dell’evento.

Alle 21 il giardino del museo si trasformerà in un palco a cielo aperto per lo spettacolo “Antenati” con Marco Paolini, che ripercorre l’evoluzione della nostra specie.

Attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, lo spettacolo affronta temi molto attuali quali l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica. I biglietti saranno disponibili gratuitamente sul portale Ticketlandia del MUSE da una settimana prima dell’evento.

A chiusura della serata, dalle 22.30 in poi spazio alla musica di dj Ale Soul.

In breve

MUSE di mezza estate: sabato 23 luglio 2022, dalle 16 alle 24

Inaugurazione mostra “Lascaux Experience”, ore 18

Spettacolo “Antenati” di Marco Paolini, ore 21

MUSE – Museo delle Scienze, Trento