La prima mostra interattiva in occasione delle celebrazioni del Centenario della scomparsa dell’artista (1920 – 2020)

Visibile su www.istitutoamedeomodigliani.it

Advertisements

e su www.nelsegnodimodigliani.it

Pochi uomini hanno incarnato come Modigliani il mito romantico del pittore geniale e trasgressivo, artista senza maestri e senza allievi, soffocato dalla malattia che l’ha costretto a una vita breve ma intensa, drammatica e memorabile. Tutti coloro che posarono per lui dissero che essere ritratti da Modigliani era come farsi spogliare l’anima.