Dal 14 luglio, e per la prima volta nella Capitale, Palazzo Bonaparte ospita un’ampia retrospettiva

dedicata al grande Maestro della pittura a olio della Cina contemporanea Han Yuchen.

Il Tibet, la sua gente, i suoi paesaggi, la sua anima.

Un’immersione nella bellezza naturale e spirituale del Tibet, il “Tetto del mondo”, ma anche una galleria

di ritratti di chi quell’immenso altopiano lo vive.

La mostra Han Yuchen. Tibet, splendore e purezza testimonia – attraverso un percorso di

circa 40 opere, molte delle quali di grandi dimensioni, divise in tre sezioni (Paesaggi, Ritratti e

Spiritualità) – il profondo legame morale e spirituale che unisce la famosa regione autonoma

della Cina all’insigne pittore cinese Han Yuchen.

Con il patrocinio del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, l’esposizione HAN

YUCHEN. Tibet, splendore e purezza è prodotta e organizzata da Arthemisia in

collaborazione con Segni d’arte, ed è curata da Nicolina Bianchi e Gabriele Simongini, con

catalogo Skira.