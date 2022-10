Apre lunedì 24 ottobre alle ore 17.30, presso lo Studio Milani in Via Uffici del Vicario 33, la mostra collettiva “OPERE IN ROSSO” a cura di Fabio Milani e con il testo critico di Francesca Perti.

L’esposizione è una riflessione sui tempi che stiamo vivendo; la pandemia, le guerre, l’insicurezza economica, hanno causato dolore e un continuo senso di minaccia e precarietà. Nello stesso tempo però vuole anche essere una apertura sul futuro e sulle molteplici possibilità nella ricerca dell’unità e della pace.

Kandinsky definisce il rosso “il colore senza limiti, perchè da sempre incarna diversi significati, il fuoco, la guerra, il sangue, il potere ma anche la passione, l’amore, la gioia e nelle opere dei ventuno artisti invitati ritroviamo i diversi significati metaforici. Il rosso attraverso ogni opera ci brucia dentro, non si nasconde, non ha paura degli altri colori, delle ombre, della folla o della solitudine perchè il rosso conosce la risposta e ci invita a compiere tutte le azioni necessarie.

In mostra ci saranno 21 opere pittoriche di numerosi artisti quali: Bruno Aller, Marco Angelini, Paolo Angelosante, Baldo Diodato, Gabriel Angelo Cacace, Tommaso Cascella, Caterina Ciuffetelli, Franco Ciuti, Alessandro Costa, Marisa Facchinetti, Leonardo Fiore, Tancredi Fornasetti, Marco Galletti, Paolo Garau, Emanuela Lena, Fabio Milani, Mattia Morelli, Hannu Palosuo, Flavio Tiberio Petricca, Vincenzo Scolamiero, Leonardo Spina.