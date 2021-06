Nel corso della manifestazione si sono esibiti noti esponenti della musica internazionale come la soprano Claudia Pavone e la violinista Valeria Klaim , che ha fatto rivivere la musica del grande Vivaldi proprio nella chiesa che lo ha visto direttore del primo coro femminile.

Tanti i grandi nomi del mondo dell’arte e della cultura che hanno dato il loro contributo alla kermesse organizzata dal manager e curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes , tra cui Vittorio Sgarbi , Silvana Giacobini , già direttore di Chi e Diva&Donna, Luca Beatrice , noto critico d’arte, lo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri , Silvia Casarin Rizzolo , direttrice d’orchestra internazionale, Paolo De Grandis , produttore di diversi padiglioni della Biennale di Venezia e critico d’ arte, Giorgio Grasso , critico d’arte, Roberto Villa , famoso fotografo, amico dei grandi Pasolini e Dario Fo, Yari Carrisi Power , musicista e cantante, figlio dei grandi Al Bano e Romina, Mattia Carlin , vicepresidente dell’Unione dei Consoli in Italia UCOI, Marco Columbro , presentatore TV e poeta, la nota attrice Marzia Risaliti , Pippo Franco , attore, presentatore ed artista, Renato Manera , già vicepresidente del Museo A. Canova, Carolyn Smith , presidente di giuria a Ballando con le Stelle, Red Ronnie , giornalista e conduttore radiofonico, Giuseppe La Bruna , già direttore Accademia di Belle Arti di Venezia, Francesco Da Mosto , già assistente della nota regista Lina Wertmüller e documentarista National Geographic, Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo, Patrick Pugliese , inviato di Striscia, Mec delle Iene, Caterina Grifoni , presidente FIDAPA sez. SP, ed altri. Inoltre, nel giorno conclusivo della mostra, il grande attore e scrittore Moni Ovadia è stato insignito del prestigioso Premio Margherita Hack .

Pro Biennale: grande successo per la mostra organizzata da Salvo Nugnes con tanti ospiti illustri

