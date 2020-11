Michael Snow

Suoni di Snow

Venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Diretta streaming sul profilo Instagram di Base / Progetti per l’arte (base_progettiperlarte_ firenze)

Base / Progetti per l’arte presenta il nuovo progetto del noto artista canadese Michael Snow, che compirà 92 anni il prossimo 10 dicembre, ideato appositamente per lo spazio fiorentino sia nella sua forma fisica che virtuale.

Il titolo del progetto Suoni di Snow mette al centro l’importanza

che da sempre ricopre l’esperienza sonora nella ricerca dell’artista, noto fin dalla fine degli anni Cinquanta per la sperimentazione di differenti media come la scultura, la pittura, il film e la video installazione. La mostra fiorentina è pensata come un’esperienza totalizzante in cui le singole opere visivo-sonore, per mezzo di un programma di temporalizzazione, fanno “risuonare” lo spazio e gli elementi in esso contenuti. Tale approccio apre la questione su cosa si possa intendere per “esperienza dal vivo” in un orizzonte globale caratterizzato dalle piattaforme digitali e, oggi, anche da una pandemia mondiale che conduce l’Europa in un secondo inevitabile lockdown. L’artista descrive, a tal proposito, la sua mostra/evento di Firenze in forma di partitura musicale: “La sequenza deve essere ripetuta per due volte: prima l’opera video (proiettata nella sala grande):– 34 minuti, seguita dall’opera audio (diffusa nella seconda stanza con una cassa amplificata):– 6 minuti (3 minuti, ma ripetuto per due volte). L’esperienza continua con l’opera video (proiettata nella sala grande):– 9 minuti, seguita a sua volta dall’opera sonora (diffusa nella seconda stanza con una cassa amplificata):– 9 minuti (3 minuti, ma ripetuti per 3 volte).”

La speciale diretta streaming di due ore non solo propone un dialogo inedito tra le opere sonore e quelle video che Michael Snow ha pensato per la mostra di Firenze, punta inoltre a creare un’esperienza unica ed originale, trasmessa online e per un pubblico virtuale.

Le opere presenti a Base a Firenze sono: Il video Snow In Vienna, della durata di 34 minuti, della regista Laurie Kwasnik che documenta un raro concerto per pianoforte che l’artista ha tenuto alla Wiener Konzerthaus nel 2012 e di cui lui è particolarmente orgoglioso. Cityscape è il video, della durata di 8,28 minuti e realizzato nel 2019, con cui Snow si è concentrato sull’orizzonte della sua città (Toronto) amplificando, per mezzo delle nuove tecnologie, i movimenti di camera –panoramica e rotazione a velocità diverse – già usati nel suo film La Région Centrale del 1971. Lo scopo è quello di attivare una percezione inedita dello skyline – permesso anche dalla colonna sonora che enfatizza e dona ritmo ai movimenti di camera – e rimanda all’energia potente che emana la città moderna. Room è l’installazione sonora di 2,16 minuti costituita da una composizione eseguita da Snow nel 2017 al pianoforte e poi diffusa, per la prima volta, in un vecchio fienile per il Festival di Leve in Spagna. Infine, per la mostra a Base l’artista propone uno speciale manifesto/edizione realizzato assemblando le immagini del suo concerto a Vienna, conferendo così alla documentazione una nuova presenza capace di far riflettere sull’importanza della condivisione del gesto del fare musica e del fare arte come se fosse sempre la prima volta.

Dal 3 dicembre la mostra sarà visibile, nel rispetto dei provvedimenti restrittivi dell’ultimo DPCM e salvo nuovi aggiornamenti, in maniera contingentata e su prenotazione in linea con la normativa vigente in termini di sicurezza.

