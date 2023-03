S’inaugura Giovedì 16 Marzo 2023 l’esposizione personale dell’artista romano Marco Angelini, a cura di

Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci.

Il sodalizio artistico tra Angelini e Nidiaci prosegue in quanto l’artista e la curatrice vantano all’attivo

diverse collaborazioni, in particolare le mostre personali dell’artista nel 2019 in collaborazione,

rispettivamente, con l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia e con l’Istituto Italiano di Cultura di Algeri.

In questa occasione, la collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia si traduce nell’ospitare

direttamente presso le sale espositive dell’Istituto le opere di Angelini, fungendo da habitat ideale delle

stesse.

Il corpus di opere, composto per esattezza da 30 lavori ad acrilico su tela (che vedono, misto al colore,

l’impiego ora di elementi seriali, ora della foglia oro) e 6 sculture a dimensione naturale, racconta le

emozioni dell’artista sotto forma di ricordi che si intrecciano con quelle della storia e cultura marsigliese,

intercettando idealmente delle trame emozionali come vere e proprie radici, diramazioni.

Così la curatrice della mostra Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci scrive nel testo critico del catalogo posto a

corredo dell’esposizione:

“Marsiglia possiede un centro storico rimasto lo scrigno di una certa anima popolare, crogiolo di culture.

Tale capillarità è minuziosamente ma non didascalicamente descritta dalle tele toccate dal colore acrilico di

Marco Angelini, artista sociologo di formazione, che, completamente scevre da forzature e obblighi

interpretativi e adempiendo perfettamente alla logica astrattista, raccontano una commistione visiva e

ideologica al contempo, la coesistenza e la coesione di culture e sottoculture differenti.

La capillarità è, per scientifica definizione, l’insieme di fenomeni dovuti alle interazioni fra le molecole di un

liquido e un solido sulla loro superficie di separazione. Le forze in gioco che si manifestano in tale fenomeno

sono la coesione, l’adesione e la tensione superficiale. Le campiture piatte di Angelini accolgono, divenendo

habitat colorati, macchie che tendono alla circolarità benché informi, fluide, in un continuo divenire; questi

elementi coabitano con elementi più netti, forme più precise, che rimandano ad un infinitesimo rapporto

spazio-temporale tra macro e micro, tra la collettività e l’individuo, tra le collettività stesse e vicendevoli”.

L’esposizione sarà visitabile sino al 3 maggio 2023.