All’inaugurazione interverranno il Colonnello Rodolfo Santovito Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Presidente dell’Associazione Italia-Ucraina (Bologna) Lyuby Sandulovych , l’Assessore alla Scuola e Delega all’Agricoltura e Acqua del Comune di Bologna Daniele Ara , avv. Irma Vernillo resp. Rapporti istituzionali dell’Associazione “Casa dell’Amicizia” Italia-Ucraina e la prof.ssa Gaetana De Angelis in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale. A concludere gli interventi sarà il Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Bologna Raffaele Pignone . Modera l’evento la giornalista Deborah Annolino . A seguire tutti i partecipanti saranno invitati a visitare la mostra.

La mostra è organizzata in collaborazione con l’Associazione Italia-Ucraina (Bologna), FANEP ODV, Granello di Senape, l’Associazione “Casa dell’Amicizia” Italia Ucraina e vede il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Biblioteca Salaborsa .

L’esposizione, che proseguirà fino al 17 aprile , è organizzata dal Comitato Provinciale UNICEF Bologna e mette in primo piano i lavori realizzati da ragazzi e ragazze di origini ucraine e italiane in tempo di guerra. Voci e pensieri di bambini che spiegano ai “grandi” l’orrore della guerra e il bisogno della pace attraverso disegni, frasi e poesie.

In un momento così delicato per la vicina guerra anche la città di Bologna lancia il suo messaggio di pace e speranza attraverso i disegni dei bambini. Lunedì 27 marzo alle ore 17.00 si inaugura la mostra “ Segni di Pace ” nella Sala Conferenza di Salaborsa (Piazza del Nettuno 3, Bologna).

Disegni di ragazzi e ragazze di origini ucraine e italiane per dire si alla pace, no alla guerra

