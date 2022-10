Nonostante le difficoltà negli spostamenti di questi ultimi tempi, il fascino che il Giappone esercita sugli italiani è più vivo che mai e, con la completa riapertura del paese all’ingresso dei turisti stranieri, sono sempre di più le persone che vogliono visitare Tokyo. Nel frattempo, Tokyo arriva a Tenoha Milano, in un ciclo di mostre dedicate alla capitale giapponese, dal 4 novembre 2022 al 31 marzo 2023. La mostra, ideata dal primo concept store giapponese in Europa, in collaborazione col Governo Metropolitano di Tokyo, offrirà scorci originali della capitale nel corso di tre episodi, all’interno dello spazio pop-up del negozio. Dal 4 novembre al 4 dicembre sarà in esposizione TOKYO Hyaku – one hundred famous views of Tokyo di Giuseppe de Francesco, fotografo di architettura e design residente in Vietnam, i cui lavori sono stati pubblicati sulle maggiori riviste giapponesi, asiatiche ed europee. Da grande conoscitore del Giappone, riprendendo il lavoro di Utagawa Hiroshige, Giuseppe racconta la città attraverso 34 immagini di vita quotidiana, luoghi di lavoro e festività, ispirandosi allo stile del maestro di ukiyoe. L’evento artistico proseguirà dal 10 dicembre al 29 gennaio 2023 con TOKYO ROOMS – there’s a story behind each door di Sakura Nakayama, che ci conduce all’interno delle stanze di giovani residenti della metropoli attraverso 50 intimi scatti. LIFE IS ART si concluderà con TOKYO FAKE FOOD RESTAURANT, dal 3 febbraio al 31 marzo 2023. I dettagli di quest’ultimo episodio saranno annunciati prossimamente. In attesa di osservare dal vivo le novità della sempre mutevole capitale giapponese, LIFE IS ART accompagnerà gli appassionati di Tokyo in un affascinante viaggio alla scoperta delle innumerevoli sfaccettature della città.