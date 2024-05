Manca solamente un mese alla chiusura della grande mostra al Museo Revoltella di Trieste dedicata al genio di VAN GOGH.

Destinata a essere una delle mostre più visitate nel 2024, dalla sua apertura lo scorso 22 febbraio, la grande retrospettiva è già stata visitata da oltre 110mila visitatori e ancora tantissime sono le prenotazioni fino al 30 giugno, con giorni totalmente sold out.



Le lunghe file all’ingresso del Museo triestino hanno confermato quanto Van Gogh sia l’artista più amato di sempre.

Grande anche l’apprezzamento da parte dei visitatori e della stampa per il progetto espositivo, per il racconto così intimo ed emozionante di tantissimi aspetti della vita di un artista così unico e del suo lavoro senza tempo.



Un viaggio nell’opera di Van Gogh definito dagli oltre 50 capolavori prestati eccezionalmente dal Museo Kröller-Müller di Otterlo e dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.



Ultimi giorni anche per la mostra “ANTONIO LIGABUE”, dedicata ad un artista sempre più conosciuto e stimato dal grande pubblico per il suo vissuto tanto difficile, intenso e commovente da poter essere considerato il “Van Gogh italiano”.

La mostra, già prorogata anch’essa fino al 30 giugno viste le tantissime richieste, presenta oltre 60 opere tra oli, disegni e sculture ed è la prima esposizione in Friuli Venezia Giulia dedicata all’artista.



Inoltre, è ancora attiva la proposta promozionale a favore dei turisti denominata “Trieste ti regala le Grandi Mostre” che mira a incentivare il turismo culturale in città grazie agli introiti dell’imposta di soggiorno: coloro che pernotteranno almeno due notti nelle strutture alberghiere convenzionate, riceveranno in omaggio la FVG Card – uno speciale pass che consente di scoprire il Friuli Venezia Giulia usufruendo di particolari vantaggi – che in questa particolare occasione consentirà l’ingresso gratuito ad entrambe le mostre in corso al Museo Revoltella “Van Gogh” e “Antonio Ligabue”.