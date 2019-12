Il 2019 è stato cruciale per l’industria automobilistica. Quello che doveva essere “semplicemente” un anno-traghettatore verso la nuova era del panorama automotive, ha visto numerosi avvenimenti,che hanno segnato inesorabilmente i dodici mesi che stanno per chiudersi.

Da una parte la corsa alle vetture ibride ed elettriche, per adeguarsi alle normative sempre più stringenti inmateria di emissioni in vigore dal 2020 (esemplare l’accordo sottoscritto da Fca con Tesla che ha permesso alla società italo-americana di far rientrare i veicoli elettrici nella sua flotta ed evitare sanzioni salate in ambito di emissioni inquinanti), dall’altra la creazione di uno dei colossi più importanti dell’automobile, quello nato dal matrimonio tra Psa e Fca, che ha dato vita al quarto gruppo mondiale per produzione, il terzo per fatturato. Ma il 2019 verrà ricordato in Italia ancheper l’entrata in vigore dell’ecobonus e dell’ecomalus, che se in minima parte ha giovato all’ambiente (finanziando l’acquisto di auto più green), dall’altro lato ha inevitabilmente a nuovi ‘oneri’ per i consumatori. E, ancora, la querelle sulla tassazione per le auto aziendali (questione che si è ridimensionata a fine anno) ma anche dei ‘traslochi’ di alcuni saloni: quello di Detroit che per l’ultima volta – nel 2019 – si è tenuto a gennaio in concomitanza con il Ces di Las Vegas (dal 2020 si terrà a giugno) e, a livello nazionale, del Parco del Valentino che dopo essere nato e ‘cresciuto’ a Torino, dal 2020 sarà trasferito a Milano e Monza.

Sicuramente l’avvenimento che ha segnato maggiormente quest’anno il mondo dell’automotive è stato quello della fusione tra Fca e il gruppo francese Psa. Una ‘manovra’ arrivata a dicembre, che porterà sicuramente giovamenti ai due gruppi automobilistici, alla cui presidenza ci sarà John Elkann mentre la qualifica di amministratore delegato va a Carlos Tavares, di gran lunga il personaggio più popolare del 2019 e che con le sue capacità manageriali è riuscito a risollevare anche le sorti di uno dei marchi finora in perdita come Opel: il suo mandato durerà 5 anni. A Mike Manley – attuale ad di Fca -sarebbe riservato un ruolo a stretto contatto con il portoghese. Di un possibile ‘matrimonio’ tra i due gruppi si vociferava già durante lo scorso salone di Ginevra, ma poi l’attenzione di Fca si è spostata presto sugli altri francesi, quelli di Renault. Nonostante le riserve degli alleati della Losanga, i giapponesi di Nissan (che non uscivano di certo da un periodo ‘felice’ dopo l’arresto, lo scorso anno, di Carlos Ghosn), sembrava davvero quasi fatta, prima della fumata nera ad inizio di giugno: trattative chiuse, tutto da rifare. Fino a dicembre, quando è arrivato il via libera dei board di Psa e Fca, dopo un memorandum di intenti risalente allo scorso 31 ottobre. Dalla fusione, che vale 50 miliardi, nasce una società paritetica al 50%-50% che avrà sede in Olanda e sarà quotata a Milano, Parigi e Wall Street.

