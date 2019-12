Un anno ricco di notizie dal mondo dei motori, quello che sta per concludersi e che ha portato anche i lettori del canale ANSA MOTORI a soffermarsi su alcune delle curiosità che abbiamo segnalato nel corso del 2019. Eccone alcune delle più lette nel corso degli ultimi dodici mesi.

Russia, una salto del ponte in perfetto stile Blues Brothers Il mese di aprile è quello che ha visto tra le notizie più assurde, quella dedicata al salto di un ponte levatoio.

Protagonista, un italiano di 29 anni e un gesto folle che sembra tratto direttamente dalla sceneggiatura di ‘The Blues Brothers’, il celebre film con John Belushi e Dan Aykroyd: saltare con l’auto uno dei ponti levatoi di San Pietroburgo mentre si stava aprendo. L’episodio è avvenuto a notte fonda sul ponte di Sampsonievskij che si era appena messo in movimento. L’italiano a quel punto, alla guida di un’auto in condivisione, avrebbe accelerato oltrepassando le barriere protettive nel tentativo di saltare da una parte all’altra del ponte. Il ‘volo’ ha avuto successo, l’atterraggio meno. Il ragazzo, che era accompagnato da una russa 34enne, ha riportato ferite al capo e a una gamba, mentre la passeggera un trauma lombare. Germania, guida a 140 km/h in autostrada ma ha solo 8 anni Prende la macchina dei genitori per farsi un giro ma la velocità lo spaventa e parcheggia correttamente l’auto di mamma e papà.

La notizia è dello scorso mese di agosto, quando in Germania un bambino di otto anni ha guidato l’auto con cambio automatico sottratta ai genitori e raggiungendo i 140 chilometri orari su un’autostrada tedesca. Il piccolo si è giustificato con gli agenti dicendo “volevo solo guidare un po'”. E’ stato lo stesso bambino a parcheggiare l’auto in una piazzola di sosta senza causare danni. La bravata è avvenuta su un’autostrada che porta a Dortmund. Dopo essersi fermato, il piccolo ha avuto anche la premura di accendere i lampeggianti e piazzare il triangolo dietro all’auto, una Golf. Carica sulla macchina la camera da letto, la polizia gli ritira la patente Doveva traslocare un’intera camera da letto e lo voleva fare da solo, approfittando del primo periodo dell’estate. Che c’è di strano? Che tutta, ma proprio tutta la camera, l’ha caricata sulla sua macchina e si è messo in viaggio. È partito da Bari, per raggiungere Savona, con un’intera camera da letto legata al tetto della sua Mercedes station wagon. Quando però è giunto a Carpi, in provincia di Modena, uscendo dalla A22 per una breve sosta prima di ripartire, i carabinieri non hanno potuto non notare il mezzo ed è così scattato un controllo che ha portato ad una sanzione, al ritiro della patente e del libretto di circolazione. L’uomo aveva caricato e legato una intera camera, comprensiva di armadio, rete, materasso, quattro biciclette, qualche pensile da cucina, pneumatici, pentole, abiti ed alimenti.

La supercar del Presidente cinese che non esiste È la Hongqi N501 la supercar blindata e senza targa del presidente cinese Xi Jinping, in visita a Roma lo scorso mese di marzo. Si tratta di un modello mai lanciato ufficialmente. Un veicolo di utilizzo esclusivamente governativo. La piattaforma su cui è stata realizzata la berlina è probabilmente quella dell’Audi A6L, realizzata da Faw-Volkswagen (Faw è anche il proprietario del brand Hongqi). Questa possibilità è avvalorata dal fatto che negli anni ’90 e 2000 Hongqi ha venduto molte auto basate sulla piattaforma Audi 100, un nuovo legame con Audi è quindi possibile. Gli interni assomigliano molto a quelli dell’Hongqi L5S, con un touch screen all’estremità superiore del tunnel centrale. Poco chiaro anche il tipo di motore che monta la vettura. Potrebbe trattarsi di un 4.0 litri V8 turbo da 402 cavalli.

Tesla, tra i successi anche un paio di ‘gaffe’ mondiali Tanti successi, quest’anno, per Tesla, ma anche un paio di ‘incidenti di percorso’. La notizia del 22 aprile è stata infatti quella dedicata ad una Model S che ha preso fuoco in un parcheggio sotterraneo di Shanghai, in Cina. Nel video, postato sul social cinese Weibo, si vede una Tesla bianca parcheggiata che all’improvviso comincia ad emettere fumo per poi prendere fuoco, senza però causare feriti. Altre notizia spiacevoli per Tesla a Novembre, in occasione della presentazione di CyberTruck, pickup elettrico e antiproiettile. La gaffe, durante la dimostrazione di resistenza: Elon Musk in persona ha lanciato una palla di metallo contro un finestrino che però è finito in pezzi. “Forse ho tirato un po’ troppo forte”, ha detto Musk.

Due ruote, le moto prenderanno il volo? Notizia da fantascienza, quella dello scorso aprile. Una piccola azienda francese, la Lazareth, ha presentato la LMV496, una due ruote in grado di viaggiare indifferentemente su strada e in cielo. Al momento, siamo ancora al concept. La ‘moto volante’ è costruita in carbonio Kevlar per essere più leggera ed è dotata di un grande serbatoio che le consente un’autonomia di circa dieci minuti in volo. Sulla strada, invece, la LMV496 è una moto elettrica con cento chilometri di autonomia. Impressionante la potenza necessaria per il decollo: circa 1300 cavalli per 2800 N di spinta, raggiunta grazie a una serie di turbine.

