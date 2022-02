Anno dopo anno, il mercato automobilistico cambia rapidamente. Alcune tendenze però, comprese le truffe praticate da alcuni venditori di auto, restano sempre le stesse. La società di dati IT carVertical ha pubblicato un rapporto contenente le statistiche annuali sul mercato delle auto usate rivolto alla comunità automobilistica.

L’azienda raccoglie informazioni sui veicoli dai database utilizzando i codici VIN e genera rapporti sulla storia delle auto. Tutti i numeri si basano su dati carVertical.

1. Le auto più danneggiate sul mercato sono BMW

Le statistiche sui danni sono davvero impressionanti: mettendo insieme tutti i rapporti, i danni ammontano a 3.282.580.416 Euro.

La cosa interessante è che non tutte le case automobilistiche hanno subito lo stesso numero di incidenti. Potrebbe non sorprendere il fatto che BMW sai in cima alla lista, con ben il 47,77% di tutti i veicoli BMW risultati danneggiati.

Dall’altro lato, solo il 29,53% delle Fiat non è riuscito a evitare ammaccature.

2. La frode dei chilometri scalati è ancora estremamente diffusa: il 18,5% dei contachilometri controllati è risultato manomesso

Secondo i rapporti sulla storia delle auto generati durante l’anno, il rollback del chilometraggio è tra i più comuni metodi con cui gli acquirenti di auto vengono truffati.

Il 18,5% di tutti i rapporti dell’anno scorso ha evidenziato segni di manomissione del contachilometri. In cifre, sono stati scalati 7.112.444.874 di km percorsi da tutti i veicoli controllati.

3. La Škoda Octavia è la macchina che ha più probabilità di essere rubata

Nel 2021, i ladri hanno continuato a rubare veicoli e i venditori senza scrupoli a vendere le auto da loro fornitegli. Il modo migliore per evitare di imbattersi in auto rubate è controllarne la storia.

L’anno scorso, i rapporti sulla storia delle auto hanno generato 672 segnalazioni di auto contrassegnate come “rubate”.

Questi dati hanno rivelato che il modello di auto più rubato era la Škoda Octavia con 38 unità risultate rubate.

In base ai rapporti, una Octavia ha una probabilità di essere rubata 3,75 volte maggiore rispetto a una BMW Serie 3. Ciò significa che i proprietari di Škoda dovrebbero prestare molta attenzione e prendersi cura delle proprie auto.

4. Auto preferite del 2021: BMW, Volkswagen e Audi

Sulla base dei dati forniti dai report, BMW, Volkswagen e Audi sono risultate essere le case automobilistiche più popolari. Insieme, rappresentano il 13% di tutte le auto controllate sulla piattaforma.

In particolare, la BMW Serie 3 è stata la preferita e ha rappresentato circa il 5% di tutti i rapporti sulla storia delle auto firmati carVertical.

VW Passat e Audi A4 non sono state da meno, mentre i modelli di altri produttori sono apparsi più in basso nella top 15.

Altri modelli di auto popolari in questo elenco sono risultati essere: BMW Serie 5, VW Golf, Audi A6, Škoda Octavia, Mercedes-Benz Classe E, Opel Astra, Mercedes-Benz Classe C, Ford Focus, Audi A3, BMW X5, Škoda Superb, e BMW Serie 1.

5. Le vecchie automobili più controllate sono state BMW

Sono state controllate più vecchie BMW di quasi tutte le altre auto messe insieme. Il 40,38% delle BMW controllate nel 2021 è stato prodotto tra il 1990 e il 2010.

Per fare un paragone, VW e Audi hanno rappresentato, rispettivamente, il 14,56% e il 19,97% del totale.

La percentuale di auto più vecchie scende ancora più in basso per un produttore come Citroën: con solo il 10,92% del totale.

Anche contare solamente i veicoli più recenti fa sembrare BMW la peggiore. Ben il 52,06% delle BMW costruite dopo il 2010 è risultato essere danneggiato.