‘Corrente’, il car sharing elettrico a flusso libero di Tper, attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno, torna operativo da martedì 12 maggio, dopo alcune settimane di stop per l’emergenza Covid-19. La ripartenza porta con sé alcune novità, sia dal punto di vista delle cautele per l’utente ma soprattutto delle nuove opportunità di noleggio.

Per utilizzare le auto, 100% elettriche che si prenotano ed aprono con il telefonino, è obbligatorio infatti indossare la mascherina e, ovviamente, rispettare le prescrizioni dei Dpcm e delle ordinanze. Le vetture prima di essere rimesse in strada sono tutte sottoposte ad una “profonda sanificazione”: la pulizia dei mezzi verrà potenziata anche nel quotidiano, con l’impiego supplementare di squadre sul territorio che puliscono le vetture direttamente in strada.

Per gli utenti arrivano anche importanti novità: due nuove modalità di noleggio, settimanale e mensile, con utilizzo esclusivo dell’auto. In pratica, dal 12 sarà possibile concordare il ritiro di una vettura sanificata e a piena carica (corredata di cavo di ricarica) e poterla tenere, in uso esclusivo, per 7 o 30 giorni. L’utente può provvedere autonomamente alla ricarica oppure recarsi al piazzale dell’Autostazione di Bologna, nell’area riservata a ‘Corrente’, e farsi ricaricare gratuitamente il mezzo una volta a settimana e fino a cinque volte al mese. Per questo progetto, denominato ‘Corrente Plus’, vengono messe a disposizione in questa prima fase fino a 50 auto. Le tariffe promozionali sono di 189 euro per una settimana e 590 euro per un mese.



