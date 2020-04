Kia Motors Company Italy comunica una riorganizzazione interna con l’obiettivo di preparare l’azienda al prossimo futuro ottimizzando i processi di business. In dettaglio Giuseppe Mazzara, attuale marketing communication and PR director, aggiungerà la responsabilità del CRM. All’interno del team PR di Mazzara, Francesco Cremonesi ricoprirà il ruolo PR assistant manager, a cui riporterà Cristina Nichifor in veste di PR Specialist. Nicola Marsala assume il ruolo di sales and product director, Alfonso Tallarico ricoprirà invece la carica di aftersales & mobility solutions director e, infine, Giorgio Speziali sarà il nuovo dealer network development director. Nicola Marsala, Alfonso Tallarico, Giorgio Speziali e Giuseppe Mazzara continueranno a riportare a Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy.

