A Roma è cominciata alle 7.30 la prima domenica ‘Ecologica’ del 2020. La scelta adottata dalla Giunta capitolina serve per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche.

Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore, nella Ztl “Fascia Verde”. Il blocco del traffico è in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Inoltre, gli impianti termici non potranno superare i 18°C o 17°C a seconda del tipo di edificio. Saranno anche intensificati i controlli per l’accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all’aperto. I prossimi appuntamenti con le “Domeniche ecologiche” sono programmati per il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo.

Smog: migliora situazione Roma, sforano ‘solo’ 2 centraline

Dopo giorni in cui nella maggior parte delle centraline romane si è registrato uno sforamento dei limiti di Pm10 (fino a 11 su tredici giovedì e venerdì), ieri per la prima volta la situazione è risultata molto migliorata. Grazie alla pioggia e al cambio generale delle condizioni atmosferiche, come previsto dall’Arpa, i livelli di polveri sottili sono molto calati: ‘solo’ due su tredici fuori soglia. Tali previsioni avevano già portato il Campidoglio a non ordinare, dopo 4 giornate consecutive, il blocco dei Diesel anche sabato. Oggi invece è prevista la domenica ecologica, con limitazioni generali della circolazione a Roma e con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alle tematiche ambientali

