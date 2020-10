ROMA – Evento da non perdere per gli appassionati della Ferrari. Il prossimo weekend, alle porte della Capitale, al Da Vinci Village di Fiumicino arriveranno ben 43 tra le più belle rosse di Maranello che daranno vita al più grande raduno di Ferrari mai visto in Italia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ferrari Club Passione Rossa, vedrà anche la partecipazione di due madrine d’eccezione, ovvero Milena Miconi e Miriana Trevisan, due volti noti della Tv, attrici e conduttrici molto amate dal pubblico. Mai prima d’ora un parco commerciale aveva ospitato un numero così ampio di Ferrari e del resto il Da Vinci può contare su 90 mila metri quadri di superficie che lo rendono il parco più grande d’Italia con grandi spazi all’aperto che, tra l’altro, rendono possibile l’applicazione delle più rigorose misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria del momento. La lunga carovana delle Ferrari partirà da Roma sabato alle ore 15 per giungere a Fiumicino alle 17 per incontrare il sindaco e le autorità dopo aver attraversato il viale centrale del Da Vinci Village e dove saranno esposte il giorno successivo per essere ammirate dal pubblico.



Domenica le vetture della casa del cavallino rampante saranno esposte in un’area delimitata a partire dalle 10 e i più fortunati tra i visitatori potranno provare l’ebbrezza di un giro a bordo della rossa più amata d’Italia. Una kermesse da record con la presenza del Club Ferrari che, grazie al suo fondatore Fabio Barone, ha raggiunto negli anni notevoli traguardi, ultimo in ordine di tempo il primato mondiale conquistato lo scorso anno quando ben 30 Ferrari sono arrivate al Circolo Polare Artico. Il presidente Barone, inoltre, ha al suo attivo già due record di velocità inseriti nel World Guinnes ottenuti alla guida della sua Ferrari 458 Italia: sulla Transfagarasan, nei Carpazi e sulla Tianmen Mountain Road, “la strada più pericolosa del mondo” nella provincia cinese dello Hunan. Insomma, sarà uno show poliedrico che va dalla sfilata alla classica esposizione passando per giochi e altre affascinanti esperienze da non mancare.

