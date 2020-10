ROMA – Conto alla rovescia per l’undicesima edizione di women@bosch, l’iniziativa della scuola di formazione del colosso tedesco che da dieci anni si propone di favorire l’ingresso delle donne manager nel mondo del lavoro. A differenza delle passate edizioni quella di quest’anno non sarà riservata alle sole studentesse delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), ma anche a chi ha intrapreso studi umanistici o economici e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema della diversità di genere all’interno del contesto aziendale. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si svolgerà mercoledì 7 ottobre alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta streaming.

“In un momento storico come quello attuale, in cui la tecnologia si è rivelata spesso fondamentale, Bosch sceglie di utilizzarla come mezzo per raggiungere un pubblico più ampio, sensibilizzando tutti i partecipanti sul tema della parità di genere in azienda e favorendo il passaggio dall’Università al mondo del lavoro, aiutando le ragazze a maturare una maggiore consapevolezza sulle opportunità future” spiega Sabrina Castellan, Training, Recruiting & Development Director Bosch Group Italy. “Da oltre dieci anni, attraverso il progetto women@bosch, la nostra azienda si impegna a diffondere il valore della diversity, con l’obiettivo costante di aumentare la presenza in azienda di professioniste e donne manager a livello internazionale” le ha fatto eco Roberto Zecchino, Vice President Human Resources and Organization Bosch South Europe. Durante la manifestazione le studentesse potranno conoscere la realtà aziendale e le figure professionali richieste, confrontandosi da vicino con le manager di Bosch in Italia, che condivideranno le loro esperienze dispensando suggerimenti e consigli. (f.p.)

Fonte www.repubblica.it

