La delegazione torinese del Sovrano Militare Ordine di Malta (una delle istituzioni caritative più antiche del mondo) ha scelto Birò (un veicolo elettrico a quattro ruote della società Estrima Spa, azienda italiana del settore della micromobilità elettrica, nata a Pordenone nel 2008) per fornire assistenza medica nella città di Torino.

L’azienda friulana con questo accordo conquista per la seconda volta il capoluogo piemontese dopo il successo dell’apertura del primo Birò Point, inaugurato lo scorso 15 settembre in Via Barbaroux 20.

Grazie alla collaborazione con Estrima e il suo veicolo elettrico a quattro ruote, l’Ordine di Malta potrà offrire assistenza medica in modo pratico e sempre più sostenibile, avendo l’opportunità di raggiungere facilmente le zone cittadine più trafficate. Le parole d’ordine? Riduzione dei consumi, agilità e facilità d’intervento.

Inoltre, per questa operazione, Birò sarà vestito dei colori e loghi dell’associazione e curato nei minimi particolari, grazie al savoir faire in ambito personalizzazioni di Estrima, che sta diventando per l’azienda sempre più un punto di forza volto a soddisfare le esigenze di ogni cliente, non solo privato cittadino.

Per l’Ordine di Malta, infatti è stata studiata un’immagine pulita ed elegante, arricchita da elementi come il tappetino-moquette anteriore e quello felpato in ecopelle del bagagliaio, che riporteranno il ricamo “SMOM”; il bianco telaio del Birò, forma contraddistintiva e iconica, sarà in pendant con il cofano anteriore.

L’opportunità di usare Birò è certamente un vantaggio per l’istituzione che ha la necessità di intervenire prontamente per risolvere situazioni di emergenza. Con Birò, infatti, è possibile entrare nel centro città o in quelle zone che sono difficilmente accessibili in breve tempo a causa del traffico, grazie alle sue caratteristiche principali: le misure ridotte (il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote), l’agilità di movimento nel contesto urbano, la possibilità di parcheggio ovunque, anche nei punti dedicati ai veicoli a due ruote.

Il nuovo progetto rappresenta un altro importante step per Estrima, che sempre più vuole contribuire a una mobilità intelligente nelle città, ad un futuro più green e sostenibile e a migliorare la vita delle persone.

Birò il veicolo elettrico a 4 ruote più piccolo del mondo

Anche nella nuova versione, presentata ad Eicma 2022, caratterizzata da un design rinnovato e più moderno, Birò mantiene il primato di veicolo elettrico a 4 ruote più piccolo al mondo. L’impronta a terra è da record: meno di due metri quadri, grazie ai 111 cm di larghezza e 179 cm di lunghezza.

Aumenta invece il volume interno: nel modello standard il vano posteriore passa da 41 a 122 litri ed è accessibile dall’interno. Nel Birò Big il bagagliaio maggiorato – da 204 a 308 litri – è configurabile grazie alla cappelliera multifunzione. Migliora anche l’abitabilità per le persone più alte grazie ai +4 cm tra seduta e tetto apribile.

Infine, per quanto riguardo i consumi energetici, il veicolo garantisce il massimo risparmio di energia, grazie al nuovo EV Motor Smart Driver, alle dimensioni ridotte e alla leggerezza da record (solo 350 kg). Grazie al nuovo cavo multipresa in dotazione si potrà ricaricare dai più comuni sistemi in maniera ancora più facile. In fase di ricarica, l’assorbimento energetico è al massimo di 1,1 kW. Anche la frenata rigenerativa è stata completamente riprogettata e contribuisce ulteriormente ad aumentare l’autonomia.