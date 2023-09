Un’altra tappa di Ruote nella Storia sta per regalare nuove uniche e suggestive emozioni, questa volta, tra Varese e alcuni scenari inimitabili della sua Provincia. L’appuntamento è per domani (domenica 24 settembre) con quella che rappresenta la seconda edizione per L’Automobil Club Varese dell’evento dedicato alla cultura delle auto d’epoca mista alla promozione del patrimonio territoriale e paesaggistico nazionale.

Anche in questa edizione, l’evento nato dalla volontà di ACI Storico sempre in stretta connessione con l’Automobile Club d’Italia, si fregia dell’importante e fondamentale collaborazione dell’Automobile Club Varese, presieduto da Giuseppe Redaelli e diretto da Francesco Munno.

<<Siamo felici – ha evidenziato il Presidente di AC Varese il Dott. Giuseppe Redaelli – di riproporre per il secondo anno consecutivo un evento che nel nostro territorio suscita grande interesse sia sotto il profilo motoristico sia per i risvolti squisitamente culturali e di promozione ambientale dell’eccellenze del territorio varesino e delle sue valli e borghi. Tra le visite guidate a tesori dell’arte e della storia (a Besozzo, Angera e Varese) e oltre 100 km di passerella tra laghi, valli e boschi di zone della provincia tra le più affascinanti. Ringraziamo il Comune di Varese per la concessione dei Giardini Estensi e il Comune di Besozzo per le visite guidate e il ligh-lunch>>.

Una settantina gli equipaggi al via

Lo scorso anno l’evento ha suscitato vivo interesse ed ampia partecipazione e anche quest’anno si prospetta lo stesso successo con circa una settantina di equipaggi iscritti e nuovi percorsi e inedite proposte culturali. Possessori di auto storiche fino al 2003 sono attesi in una passerella divertente tra eccellenze culturali, paesaggistiche e culinarie del Varesotto.

Ritrovo e partenza ai Giardini Estensi, visite al centro di Besozzo e alla Rocca d’Angera prima di percorrere la sponda varesina del Lago Maggiore e solcare il parco del Campo dei Fiori. Gran finale la visita alla Fondazione Morandini, spazio museale dedicato al concretismo italiano con raccolta di oggetti di design e “gioielli” d’arte moderna. Ed, infine, la premiazione nell’isola pedonale di Via del Cairo.

Presenti tanti modelli dalla storia unica

Fondamentale, anche in questa occasione, la presenza delle vetture d’epoca protagoniste indiscusse dell’evento che con la loro storia rappresentano il continuo moto che anima l’evoluzione tecnica e tecnologica in campo motoristico. Tra le moltissime auto attese saranno tra l’altro presenti una Aston Martin International del 1929, una Austin Healy 100 del 1955, una Aston Martin Lemans del 1934, una Proche 356 C del 1964, una Ferrari 208 GTS del 1981, una Maserati Biturbo SL del 1987 e altri incredibili modelli dalla storia unica.

Anche quest’anno, la manifestazione si presenta come un raduno aperto a tutti gli appassionati di auto storiche, desiderosi di passare una giornata insieme per presentare lungo le strade della provincia di Varese un museo in movimento composto da alcune di quelle auto che dai primi del ‘900 hanno rivoluzionato secoli di mobilità a trazione animale e da fine Anni ’50 sono stati il motore del boom economico.

Manifestazione non competitiva con taglio culturale

La manifestazione di domani 24 settembre, in linea con lo spirito di Ruote nella Storia, si presenta con un taglio culturale e non competitivo che mira ad esaltare il piacere di guidare in un clima di amicizia e divertimento, at traversando e visitando i luoghi più significativi, in questo caso della Provincia di Varese, per riscoprirne la storia e la bellezza. Tra le le visite, a tal proposito, il centro storico di Besozzo con la visita guidata ai luoghi in cui Garibaldi ha scritto un pezzo di storia italiana, o ancora la Rocca di Angera e i suoi splendidi giardini. Seguendo un itinerario che passa lungo laghi, monti e incantevoli scenari paesaggistici tra Laveno-Mombello, Luino e il Campo dei Fiori per tornare al centro di Varese. Insieme all’Automobile Club di Varese, occorre ricordare anche il contributo importante fornito alla realizzazione dell’evento da 1° Club Nazionale FIAT 600 di Besozzo e Lions Club “Luvinate Campo dei Fiori”.

Il Programma

Dalle 8.00 alle 9.30: Raduno e welcome coffee nello scenario dei Giardini Estensi di Varese

9.45: Partenza dopo il briefing ai Giardini Estensi Varese verso Casciago e Gavirate

10.30: Sosta a Besozzo, visita luoghi di rilevanza storica, concorso d’eleganza con voto popolare del pubblico

Dalle 12.00 alle 13.30: Light lunch offerto dall’amministrazione comunale

Dalle 14.00 alle 15.30: Passerella dal centro di Besozzo verso Angera e salita alla Rocca medievale dei Borromeo: visita guidata alle sale e ai giardini dell’antica dimora storica

15.30: Ripartenza strada panoramica lungolago da Ispra verso nord, Monvalle, Laveno Mombello, Luino, poi Mesenzana, Rancio V., Brinzio nel cuore del parco del Campo dei Fiori

17.30: Arrivo a Varese, esposizione auto in Via del Cairo

18.00: Visita guidata alla Fondazione Morandini di Varese

19.30: Premiazioni e cena al ristorante il “Mattarello”.