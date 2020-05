Non aprirà lunedi’ 25 maggio, come previsto, la galleria Campursone sulla A12 nei pressi del casello di Genova Est, che rimarrà percio’ ancora chiuso. Lo ha annunciato Aspi spiegando che i lavori di ripristino della volta della galleria devono proseguire ancora, almeno fino a martedi’ 26/5. Il casello era stato chiuso giovedi’ scorso e avrebbe dovuto riaprire venerdi’ mattina ma i lavori erano stati prolungati. Sono stati gravi i disagi al traffico nel nodo genovese e in città.

A seguito di un confronto tecnico, tenutosi nella serata odierna tra Autostrade per l’Italia e i tecnici dei MIT, si è deciso di posticipare alle ore 6.00 di martedì 26 maggio la riapertura della galleria Campursone II e, conseguentemente, della stazione di Genova est – spiega una nota di Aspi -. Tale decisione è stata assunta in quanto le attività di ispezione approfondita effettuate con l’ausilio di tecnologie avanzate (georadar, videoendoscopie, martinetti piatti e carotaggi) da parte degli ispettori del pool di società esterne composto dal Gruppo Lombardi, Rocksoil e SWS sono terminate nella giornata odierna. Sono circa 100 i tecnici tra progettisti e squadre operative impegnati che stanno lavorando nella galleria con l’ausilio di piattaforme elevatrici, di un impianto di perforazione e di uno per iniezioni di un mix di calcestruzzo. Ogni fase dell’attività di monitoraggio e ripristino è stata puntualmente condivisa con l’ufficio ispettivo territoriale del MIT.

