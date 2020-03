Sull’autostrada A14, per consentire l’esecuzione in contemporanea di diverse lavorazioni, previste in orario notturno, nelle due notti consecutive di domenica 15 e lunedì 16 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto fra Pescara sud Francavilla e Ortona (Chieti), in entrambe le direzioni. Pertanto, non si potrà usufruire delle aree di servizio “Alento ovest” e “Alento est”, situate all’interno del tratto chiuso. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto verso sud, tra Pescara sud Francavilla e Ortona, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara sud, si potrà percorrere la SS16 adriatica, con rientro in A14 a Ortona, per proseguire in direzione di Bari; per la chiusura del tratto verso nord, tra Ortona e Pescara sud Francavilla, dopo l’uscita obbligatoria a Ortona si potrà percorrere la SS16 adriatica, con rientro in A14 a Pescara sud – Francavilla, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna.

