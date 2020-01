Sì alla realizzazione di un nuovo parcheggio per mezzi pesanti all’altezza di Lavis e alla proroga del servizio di soccorso meccanico in autostrada. Le decisioni sono state prese oggi dal comitato esecutivo e dal consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero.

Nel terreno tra la ferrovia e la carreggiata nord a sud dell’area di servizio Paganella est sorgerà un nuovo parcheggio collegato a quello già esistente dentro l’area di servizio.

Saranno realizzati 32 stalli, 5 dei quali dotati di colonnina di ricarica per rendere possibile il funzionamento di celle frigorifere a motore spento. L’area sarà dotata di videosorveglianza e di un impianto per segnalare gli stalli liberi e quelli occupati.

Via libera dal comitato esecutivo anche alla proroga delle convenzioni per il servizio di soccorso meccanico con Aci Global, Europ Assistance Vai e Ima Servizi, per assicurare che ad intervenire in autostrada siano soggetti titolati a farlo nel rispetto di ogni criterio di sicurezza.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram