La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti e improcrastinabili lavori di adeguamento sismico del Viadotto Fosso Vetoio, tra le ore 11 e le ore 17 dei giorni 25, 26, 27 e 28 febbraio 2020 la rampa bidirezionale dello Svincolo L’Aquila Ovest sull’A24, che interessa sia il traffico in uscita dall’autostrada, con provenienza da Teramo, sia in ingresso in autostrada A24, con direzione A25/Roma, potrà essere soggetta a brevi sospensioni della circolazione.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram