Da sempre la community dello Scorpione è uno dei pilastri del marchio: si tratta di una community in continua crescita con oltre 160.000 abarthisti nel mondo, che mostra, con grande orgoglio, il proprio affetto per il brand, per la sua storia e per il suo fondatore, condividendone i valori di Style e Performance. È una grande famiglia che partecipa a tutti gli eventi targati Abarth e segue con grande attenzione la nascita dei modelli futuri. Da qui la decisione di chiedere direttamente la loro opinione su come dovrebbero essere.

La community di abarthisti disegna il futuro del marchio

<<La nostra strategia unica e dirompente – ha spiegato Olivier Francois, Fiat & Abarth Chief Executive Officer and Global Chief Marketing Officer di Stellantis – consiste nel coinvolgere sempre di più la community dello Scorpione per “disegnare” insieme il futuro del marchio. Abbiamo deciso di iniziare con il suono AVAS – continua il manager – perché vogliamo trasformare un convenzionale suono omologativo in una firma Abarth! Vogliamo sapere come dovrebbe essere, che sound dovrebbe avere o quale sensazione alla guida vi piacerebbe che trasmettesse. Ecco perché abbiamo creato il “Performance Creator” sui nostri canali social, uno strumento interattivo che può dare ai nostri numerosi fan la possibilità di co-creare il nostro futuro nel perseguimento dei nostri valori condivisi di Stile e Performance, che ci hanno sempre contraddistinto sul mercato delle auto sportive”

Si parte adesso con il primo sondaggio online – disponibile sulle pagine ufficiali di Facebook, TikTok ed Instagram – che ispirerà il nuovo sound AVAS di Abarth.

Il segnale AVAS avvisa pedoni e ciclisti

L’AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) è un sistema acustico di avvertimento per veicoli che segnala, per motivi di sicurezza, a pedoni e ciclisti il passaggio di un veicolo a batteria sotto i 20 km/h. Per Abarth anche questo dettaglio, così importante, va oltre la semplice esecuzione tecnica, diventando uno strumento creativo per esprimere il proprio stile distintivo. E come sempre l’approccio del marchio è dirompente, tanto da chiedere ai propri fan la loro opinione. In questo modo, un freddo vincolo normativo e di omologazione si trasforma in un sound riconoscibile dagli appassionati dello Scorpione.

Sulla “griglia di partenza” tre rombi elettrizzanti dello Scorpione, un tratto distintivo che affonda le proprie radici nella storia di Abarth. Infatti, nel panorama automobilistico internazionale il sound dello Scorpione è una “firma” inconfondibile che riporta sulle strade di tutti i giorni l’anima più sportiva del marchio.

Il tool partecipativo “Abarth Performance Creator”

La prima traccia, intitolata “Next Track” si ispira al connubio tra performance e l’innovazione della Formula E, accompagnando la migliore accelerazione da 0 a 100 km/h ad emissioni zero. Il nome della seconda, “Cyber Fun”, si rivolge ad un pubblico più giovane ed evoca un’esperienza digitale, che deriva direttamente dal mondo dei videogiochi. Infine, il terzo sound proposto, ribelle e performante come il rock, si chiama “Rock’N Roar“. Il suono, accentuato da chitarre rock graffianti, rispecchia l’anima più trasgressiva e fuori dagli schemi, insita sia nel genere musicale che nelle vetture dello Scorpione, e al tempo stesso trasmette immediatamente all’utente quelle sensazioni che si potranno provare a bordo di qualunque Abarth. È quindi una promessa di emozioni pure nata agli albori del marchio, mantenuta oggi attraverso i valori di Stile e Performance, e che sarà ribadita nella mobilità del futuro firmata Abarth.

La Community Abarth nel mondo

Attualmente la community “The Scorpionship” – alla quale è possibile aderire gratuitamente – conta oltre 160.000 iscritti, tra fan e possessori. In tutto il mondo ci sono attualmente 93 club ufficiali in 22 Paesi in 4 continenti. Una passione che non conosce limiti, come dimostra la conquista del Guinness World Records alla fine del 2020, in occasione dell’Abarth Digital Day. Per ottenere la prestigiosa certificazione il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita a uno spettacolare evento online diventato il più grande raduno digitale al mondo: nell’arco di un’ora sono state caricate 868 foto della propria auto sulla pagina Facebook dedicata.