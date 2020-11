Advertisements

ROMA – L’Aci, l’Automobile Club d’Italia, conferma Angelo Sticchi Damiani alla presidenza per il quadriennio 2021-2024. Le motivazioni che hanno portato Sticchi al terzo mandato al vertice dell’associazione degli automobilisti italiani sono legati al fatto che “sotto la sua Presidenza – spiegano all’Aci – abbiamo “cambiato passo”, a partire dall’importante impulso alla digitalizzazione del PRA, oggi l’amministrazione pubblica più avanzatanella dematerializzazione dei documenti e nella semplificazione dei servizi a utenti privati e operatori professionali, con l’80% delle operazioni richiedibili da remoto, via mail o PEC. Sforzo enorme che si affianca alla avanzata progressiva attuazione, in piena collaborazione con il MIT, del Documento Unico che unifica la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà”.

Fra le promesse di Sticchi Damiani quella di continuare l’impegno sul fronte sicurezza stradale con ricerca, formazione e informazione, in particolare per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, che sulla strada sono i più vulnerabili e ancora troppo spesso vittime. “Un impulso concreto in questo senso – spiega il neo presidente -è stato dato dalla creazione dei Centri di Guida Sicura, da periodiche campagne nazionali di sensibilizzazione, dallo studio e proposta di soluzioni per ridurre l’incidentalità, dal costante contributo legislativo al Codice della Strada, per improntare le norme al rispetto e alla responsabilità prima che alla sanzione, per sua natura successiva all’infrazione”. Nel rinnovo di Sticchi ha pesato anche il salvataggio del Gran Premio di Monza di Formula 1 e il potenziamento del movimento sportivo di base: oltre 800 gare all’anno nelle diverse discipline, kart, rally, corse in salite, gare di regolarità.