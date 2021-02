Firma storica di Motosprint, conduttrice Tv per Nuvolari e collaboratrice per altre testate, Fiammetta La Guidara è morta a 50 anni. Il mondo dei motori è a lutto. La Guidara è stata anche per anni addetta stampa della Federazione Motociclistica Italiana ed era una grande esperta di corse. Partecipò anche al Rally dei Faraoni in Egitto ed è stata commentarice ufficiale

del Campionato Italiano di Velocità di Motociclismo nelle classi Superbike, Supersport 600 e 125.