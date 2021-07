TORINO – La contrazione dei volumi e di conseguenza della quota di mercato delle vetture diesel in Europa Occidentale è costante da più di un decennio: dal 52% del 2008 a circa il 30% del 2020, come certificano i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Uno studio degli analisti di LMC Automotive, che comprende auto e veicoli commerciali leggeri, svela come nei primi sei mesi di quest’anno il calo della quota sia proseguito, scendendo al 24% (5,6 punti in meno del gennaio-giugno 2020), ma la vera sorpresa è stato l’aumento dei volumi. Complice il rimbalzo dei mercati, che si confrontano con un primo semestre 2020 caratterizzato da 3-4 mesi di lockdown totale di fabbriche e concessionari, le vendite di diesel sono cresciute del 3,4%, ovvero 45.800 pezzi in più, passando da 1,361 a 1,407 milioni di unità.

VOLUMI DIESEL TOP 10 MERCATI EU 1 SEMESTRE diff. unità GERMANIA 395.000 -19.100 ITALIA 247.000 +39.700 FRANCIA 230.200 +5.100 GRAN BRETAGNA 156.500 +22.500 SPAGNA 124.500 +16.500 BELGIO 60.000 -8.700 AUSTRIA 41.000 -3.400 SVEZIA 32.600 +2.600 SVIZZERA 24.400 -300 IRLANDA 24.100 2.900 TOTALE EUROPA OCCIDENTALE 1.407.100 +45.800 fonte: LMC Automotive

Nel primo semestre, la Germania si conferma market leader dei veicoli a gasolio per volumi, con 395.000 unità. Il primato tedesco per i diesel non è una sorpresa, sia perché la Germania è il più grande mercato europeo, sia per la più alta quota di vetture premium, tuttavia in unità le vendite di veicoli a gasolio sono diminuite di 19.100 pezzi. Secondo mercato per volumi di diesel è l’Italia con 247.000 unità, che però guida la classifica per aumento di unità vendute: 39.700 veicoli a gasolio in più. Al terzo posto la Francia con 230.200 veicoli diesel, pari a 5.100 in più rispetto a gennaio-giugno dello scorso anno. Seguono Gran Bretagna e Spagna rispettivamente con 156.500 e 124.500 unità, pari a 22.500 e 16.500 vendite in più. L’Irlanda, che risulta solo decima per volumi, 24.100 in aumento di ben 2.900 unità, rimane comunque il paese con la maggiore penetrazione di diesel al 37,7% di quota, davanti al Lussemburgo con il 33,3% e l’Austria con il 30,5%.

QUOTA DIESEL TOP 10 MERCATI EU 1 SEMESTRE variaz. % IRLANDA 37,7% -2,3% LUSSEMBURGO 33,3% -6,2% AUSTRIA 30,5% -8,9% GERMANIA 28,4% -5,8% ITALIA 28,0% -7,6% SPAGNA 26,9% -4,3% PORTOGALLO 26,0% -8,5% BELGIO 25,8% -5,9% FRANCIA 25,0% -6,5% SVIZZERA 19,6% -4,3% TOTALE EUROPA OCCIDENTALE 24% -5,6 fonte: LMC Automotive

Tra i primi cinque paesi europei per vendite, la Germania continua ad avere la quota di diesel più alta con il 28,4%, seppur in calo di 5,8 punti rispetto a gennaio-giugno 2020. Ad un’incollatura con il 28% tondo si posiziona l’Italia, che perde il 7,6 punti. Seguono la Spagna al 26,9% (4,3 punti in meno) davanti alla Francia con il 25% (-6,5). In UK l’avversione per i veicoli a gasolio continua a rafforzarsi e la quota si è ridotta al 17,2%, una contrazione di quasi dieci punti in due anni rispetto al 26% del 2019.

Fonte www.repubblica.it