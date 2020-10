ROMA – Ford Usa ha rivoluzionato il rapporto con i tanti acquirenti che ogni anno scelgono il suo pick-up F-150, prendendo – in vista del debutto della variante 100% elettrica – una decisione che migliora l’ecosostenibilità delle versioni con motori a benzina e diesel. Lo ha fatto eliminando dal kit di consegna degli F-150 il voluminoso libretto d’uso e manutenzione, una vera ‘bibbia’ per gli appassionati della operazioni ‘fai da te’ e, in generale, uno strumento indispensabile per conoscere il proprio pick-up in tutti i suoi dettagli tecnici e di utilizzazione.

Dematerializzando il ‘libro’ che è diventato un documento digitale, Ford ha calcolato di poter risparmiare ogni anno circa 290 tonnellate di carta, che corrispondono alla massa di 122 veicoli F-150 in ordine di marcia. Un decisivo contributo al miglioramento dell’impatto ambientale di tutto il ciclo produttivo, che la Casa dell’Ovale Blu visualizza con un esempio: impilati uno sull’altro, i manuali d’uso e manutenzione eliminati potrebbero raggiungere una altezza di 18 mila piedi (5.490 metri) cioè la quota a cui volano i normali jet di linea.

Nessun problema per i prossimi clienti del Ford F-150: tutto il contenuto è stato digitalizzato ed è disponibile, oltre che via web, anche nel sistema di infotainment del pick-up, ora dotato di grande display in tutti gli allestimenti.

Advertisements

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram