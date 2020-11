Advertisements

“Oggi i clienti passano con estrema disinvoltura dal canale digitale all’acquisto nel punto fisico di vendita. Il nostro nuovo marketplace digitale si allinea con questo fenomeno, rendendo l’esperienza di acquisto di un’automobile più semplice e agevole”: così Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, presenta il nuovo canale di vendita digitale riservato alle vetture Porsche nuove e usate con disponibilitàimmediata.Con pochi clic i clienti così possono consultare le vetture in pronta consegna presso le concessionarie di tutta Italia e portare a termine i passaggi principali dell’acquisto della vettura online, in qualsiasi momento e ovunque si trovino. L’operazione coinvolge tutti i 30 Centri Porsche italiani e il sito consente inoltre di richiedere, senza alcun impegno, una proposta di leasing utilizzando il calcolatore messo a disposizione da Porsche Financial Services Italia.