ROMA – L’esigenza di una mobilità sicura dal pericolo di contagio da Sars-CoV-2 ha spinto la Sanixair, startup italiana ad alta innovazione tecnologica, a introdurre sul mercato AirCar, una gamma di dispositivi per la sanificazione dell’abitacolo. La soluzione sviluppata per il comparto automotive è in grado di garantire ambienti chiusi microbiologicamente sicuri anche in viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto, sia per utilizzo professionale, sia privato. Dopo aver progettato e realizzato soluzioni su misura per la sanificazione in continuo per ambienti, Sanixair propone oggi la stessa tecnologia basata sulla fotocatalisi attiva anche per il mondo dell’auto e dei trasporti in generale. AirCar è una linea di dispositivi autonomi di sanificazione in continuo che utilizza la tecnologia dell’ossidazione fotocatalitica (Pco), già testata e approvata dalla Nasa per le operazioni di sanificazione durante le missioni aerospaziali. Il dispositivo è di dimensioni compatte, simili a quelle di una vecchia autoradio, dal peso poco superiore a un chilo e si collega tramite un connettore a una comune presa Usb, all’accendisigari o con un collegamento diretto. Si attiva all’accensione del veicolo, in completa autonomia ed è indipendente dal sistema di ventilazione del mezzo.

Il sistema rilascia il perossido di idrogeno (una delle sostanze consigliate dalle massime autorità mondiali per la sanificazione degli ambienti sanitari) in concentrazioni sicure per le persone e inoltre è sostenibile perché si fonda su un processo naturale. “La tecnologia riproduce in continuo ciò che avviene in natura grazie all’azione combinata di raggi Uv del sole e di metalli – spiegano i progettisti – trasformando l’umidità relativa dell’aria in ioni ossidanti e particelle di acqua ossigenata in grado di distruggere virus, batteri, muffe, lieviti e funghi, eliminando i composti organici volatili e riducendo la presenza di polveri sottili nell’aria. Questo è il processo fotochimico naturale che si attiva anche all’interno del dispositivo AirCar mediante una lampada Uv-C e un catalizzatore costruito principalmente con Biossido di Titanio. Una ventola manda in circolo le particelle sospese di perossido di idrogeno, sanificando in continuo gli abitacoli di qualsiasi tipo di veicolo, dalla city car ai mezzi di trasporto pubblici, dal tir al camper”. Il dispositivo di sanificazione AirCar può essere acquistato online sul sito sanixair.com ed è disponibile in diverse configurazioni in base alle dimensioni del veicolo. (maurilio rigo)